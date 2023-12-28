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Суд в Самаре продлил арест бывшему вице-губернатору Кудряшову - РИА Новости, 28.12.2023
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15:31 28.12.2023 (обновлено: 17:11 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/arest-1918788889.html
Суд в Самаре продлил арест бывшему вице-губернатору Кудряшову
Суд в Самаре продлил арест бывшему вице-губернатору Кудряшову - РИА Новости, 28.12.2023
Суд в Самаре продлил арест бывшему вице-губернатору Кудряшову
Октябрьский районный суд Самары продлил заключение под стражей бывшему вице-губернатору - главе правительства Самарской области Виктору Кудряшова по уголовному... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:31
2023-12-28T17:11
происшествия
самара
самарская область
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САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары продлил заключение под стражей бывшему вице-губернатору - главе правительства Самарской области Виктору Кудряшова по уголовному делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Арест продлили до 24 марта", - сообщила собеседница агентства. В середине ноября его отправили в СИЗО до 12 января. По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД. Сам экс-глава регионального правительства отрицал нанесение ущерба областному бюджету на сумму 3,5 миллиарда рублей, так как средства якобы не были перечислены из регионального резервного фонда в компанию "Волгатрансстрой", строившую станцию метро "Театральная" в Самаре. Кроме того, Кудряшов считает, что конкурс на определение подрядчика для возведения метро проводился без нарушений федерального закона о госконтрактах.После возбуждения уголовного дела в ноябре приостановилось строительство станции "Театральная". Как сообщили РИА Новости в компании "Волгатрансстрой", с 11 декабря работы возобновились на нескольких участках. Там отметили, что строительство завершится на полгода позже запланированных сроков. Приостановку работ в компании объяснили тем, что не были разрешены вопросы демонтажа зданий, попадающих в зону влияния станции, а также переселения жителей из них.
https://ria.ru/20231208/zaderzhanie-1914512017.html
https://ria.ru/20231205/polnomochiya-1913895361.html
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происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
Суд в Самаре продлил арест бывшему вице-губернатору Кудряшову

Суд в Самаре продлил арест бывшему вице-губернатору Кудряшову до 24 марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВиктор Кудряшов
Виктор Кудряшов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Виктор Кудряшов. Архивное фото
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САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары продлил заключение под стражей бывшему вице-губернатору - главе правительства Самарской области Виктору Кудряшова по уголовному делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Арест продлили до 24 марта", - сообщила собеседница агентства.
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В середине ноября его отправили в СИЗО до 12 января.
По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД.
Сам экс-глава регионального правительства отрицал нанесение ущерба областному бюджету на сумму 3,5 миллиарда рублей, так как средства якобы не были перечислены из регионального резервного фонда в компанию "Волгатрансстрой", строившую станцию метро "Театральная" в Самаре. Кроме того, Кудряшов считает, что конкурс на определение подрядчика для возведения метро проводился без нарушений федерального закона о госконтрактах.
После возбуждения уголовного дела в ноябре приостановилось строительство станции "Театральная". Как сообщили РИА Новости в компании "Волгатрансстрой", с 11 декабря работы возобновились на нескольких участках. Там отметили, что строительство завершится на полгода позже запланированных сроков. Приостановку работ в компании объяснили тем, что не были разрешены вопросы демонтажа зданий, попадающих в зону влияния станции, а также переселения жителей из них.
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