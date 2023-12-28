https://ria.ru/20231228/arabov-1918807734.html

Сценариста Юрия Арабова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Сценариста Юрия Арабова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 28.12.2023

Сценариста Юрия Арабова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Прощание с заслуженным деятелем искусств, сценаристом Юрием Арабовым состоится 30 декабря на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:42

2023-12-28T16:42

2023-12-28T16:42

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Прощание с заслуженным деятелем искусств, сценаристом Юрием Арабовым состоится 30 декабря на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов умер в среду на 70-м году жизни. "Отпевание состоится в субботу 30 декабря в 11 часов в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохлах (Хохловский переулок, 14, стр. 5). Похороны на Троекуровском кладбище в 14 часов", - сказала собеседница агентства. Арабов написал сценарий более чем к 30 картинам, в числе которых "Юрьев день" Кирилла Серебренникова, "Фауст" и "Молох" Александра Сокурова, сериал "Доктор Живаго" режиссера Александра Прошкина.

https://ria.ru/20231228/utraty-1918711765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, москва