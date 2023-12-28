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Посол России в США Антонов отреагировал на новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 28.12.2023
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05:43 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/antonov-1918605066.html
Посол России в США Антонов отреагировал на новый пакет помощи Украине
Посол России в США Антонов отреагировал на новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 28.12.2023
Посол России в США Антонов отреагировал на новый пакет помощи Украине
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской помощи Киеву еще раз демонстрирует, что США верны концепции "воевать до последнего... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:43
2023-12-28T05:43
сша
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россия
анатолий антонов
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской помощи Киеву еще раз демонстрирует, что США верны концепции "воевать до последнего украинца", но теперь с дополнением - "сколько хватит денег". Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. "Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца". Правда, уже с небольшим дополнением - "сколько хватит денег", - заявил посол. По его словам, в Вашингтоне "понимают тщетность усилий" победить Россию на поле боя. Тем не менее США подталкивают "марионеточный" режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель. "Бесконечными" пакетами помощи США, по сути, подтверждают безразличие к судьбе подопечных", - добавил Антонов. "Новые поставки вооружений не способны изменить ситуацию "на земле". Ни одна террористическая выходка ВСУ с применением западного оружия не останется без решительного ответа. Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20231227/pomosch-1918580185.html
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сша, киев, россия, анатолий антонов, энтони блинкен, вооруженные силы украины, в мире
США, Киев, Россия, Анатолий Антонов, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, В мире
Посол России в США Антонов отреагировал на новый пакет помощи Украине

Антонов: США, спонсируя Киев, верны концепции "воевать до последнего украинца"

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской помощи Киеву еще раз демонстрирует, что США верны концепции "воевать до последнего украинца", но теперь с дополнением - "сколько хватит денег".
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов.
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"Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца". Правда, уже с небольшим дополнением - "сколько хватит денег", - заявил посол.
По его словам, в Вашингтоне "понимают тщетность усилий" победить Россию на поле боя. Тем не менее США подталкивают "марионеточный" режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель.
"Бесконечными" пакетами помощи США, по сути, подтверждают безразличие к судьбе подопечных", - добавил Антонов.
"Новые поставки вооружений не способны изменить ситуацию "на земле". Ни одна террористическая выходка ВСУ с применением западного оружия не останется без решительного ответа. Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение", - подчеркнул посол.
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