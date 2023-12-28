https://ria.ru/20231228/antonov-1918605066.html

Посол России в США Антонов отреагировал на новый пакет помощи Украине

Посол России в США Антонов отреагировал на новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 28.12.2023

Посол России в США Антонов отреагировал на новый пакет помощи Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской помощи Киеву еще раз демонстрирует, что США верны концепции "воевать до последнего... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T05:43

2023-12-28T05:43

2023-12-28T05:43

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анатолий антонов

энтони блинкен

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской помощи Киеву еще раз демонстрирует, что США верны концепции "воевать до последнего украинца", но теперь с дополнением - "сколько хватит денег". Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. "Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца". Правда, уже с небольшим дополнением - "сколько хватит денег", - заявил посол. По его словам, в Вашингтоне "понимают тщетность усилий" победить Россию на поле боя. Тем не менее США подталкивают "марионеточный" режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель. "Бесконечными" пакетами помощи США, по сути, подтверждают безразличие к судьбе подопечных", - добавил Антонов. "Новые поставки вооружений не способны изменить ситуацию "на земле". Ни одна террористическая выходка ВСУ с применением западного оружия не останется без решительного ответа. Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20231227/pomosch-1918580185.html

https://ria.ru/20231227/evrosoyuz-1918342447.html

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сша, киев, россия, анатолий антонов, энтони блинкен, вооруженные силы украины, в мире