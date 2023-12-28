https://ria.ru/20231228/an-24-1918722505.html
Экипаж Ан-24, севшего на реку в Якутии, временно отстранили от полетов
Экипаж Ан-24, севшего на реку в Якутии, временно отстранили от полетов - РИА Новости, 28.12.2023
Экипаж Ан-24, севшего на реку в Якутии, временно отстранили от полетов
Экипаж самолета Ан-24, севшего на замерзшую реку в Якутии, отстранен от полетов до завершения проверки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:30
2023-12-28T12:30
2023-12-28T12:30
происшествия
полярные авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
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ЯКУТСК, 28 дек - РИА Новости. Экипаж самолета Ан-24, севшего на замерзшую реку в Якутии, отстранен от полетов до завершения проверки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы авиакомпании "Полярные авиалинии" Станислав Платонов. Самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии" в четверг приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, никто не пострадал. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной происшествия стала ошибка в пилотировании. По информации Росавиации, на борту находились 30 пассажиров, включая двух детей, и четыре члена экипажа, пассажиры доставлены в здание аэропорта. Следственный комитет начал проверку. "До окончания проверки экипаж севшего на замерзшую реку Колыма самолета отстранен", - заявил Платонов.
https://ria.ru/20231228/an-24-1918626401.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, полярные авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24
Происшествия, Полярные авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24
Экипаж Ан-24, севшего на реку в Якутии, временно отстранили от полетов
Экипаж Ан-24, севшего на реку в Якутии, отстранили от полетов на время проверки