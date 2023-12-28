https://ria.ru/20231228/an-24-1918626401.html

Севший на реку в Якутии Ан-24 ввели в эксплуатацию более 50 лет назад

Севший на реку в Якутии Ан-24 ввели в эксплуатацию более 50 лет назад - РИА Новости, 28.12.2023

Севший на реку в Якутии Ан-24 ввели в эксплуатацию более 50 лет назад

Севший на замерзшую реку в Якутии самолет Ан-24 введен в эксплуатацию более 50 лет назад, следует из открытых данных карточки борта. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T09:35

2023-12-28T09:35

2023-12-28T09:35

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

полярные авиалинии

аэрофлот

ан-24

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Севший на замерзшую реку в Якутии самолет Ан-24 введен в эксплуатацию более 50 лет назад, следует из открытых данных карточки борта. Росавиация сегодняшнюю посадку самолета Ан-24 на замерзшую реку Колыма в посёлке Зырянка классифицировала как серьезный авиационный инцидент. Как следует из опубликованных ведомством фотографий, бортовой номер самолета RA-47821. По данным порталов, посвященных истории российской авиатехники, в частности Russianplanes, данный самолет Ан-24РВ введен в эксплуатацию более 52 лет назад - 28 сентября 1971 года. В советские годы эксплуатировался "Аэрофлотом", позже был передан "Новосибирскому авиапредприятию" (1993-2009 годы). Затем в разные годы его использовали UTair (2011), "КрасАвиа" (2015), "ИрАэро" (2016), с 2018 года находится на балансе "Полярных Авиалиний". Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала "ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна". Самолет принадлежит авиакомпании "Полярные авиалинии", на борту находились 30 пассажиров, включая двух детей, и четыре члена экипажа, пассажиры доставлены в здание аэропорта сообщалось в Telegram-канале представителя Росавиации. Следственный комитет начал проверку.

https://ria.ru/20231226/samolet-1918093199.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), полярные авиалинии, аэрофлот, ан-24