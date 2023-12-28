Севший на реку в Якутии Ан-24 ввели в эксплуатацию более 50 лет назад
Севший на замерзшую реку в Якутии Ан-24 ввели в эксплуатацию более 50 лет назад
© Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратурыСамолет Ан-24, севший на реку Колыма в Якутии
© Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры
Самолет Ан-24, севший на реку Колыма в Якутии
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Севший на замерзшую реку в Якутии самолет Ан-24 введен в эксплуатацию более 50 лет назад, следует из открытых данных карточки борта.
Росавиация сегодняшнюю посадку самолета Ан-24 на замерзшую реку Колыма в посёлке Зырянка классифицировала как серьезный авиационный инцидент. Как следует из опубликованных ведомством фотографий, бортовой номер самолета RA-47821.
По данным порталов, посвященных истории российской авиатехники, в частности Russianplanes, данный самолет Ан-24РВ введен в эксплуатацию более 52 лет назад - 28 сентября 1971 года. В советские годы эксплуатировался "Аэрофлотом", позже был передан "Новосибирскому авиапредприятию" (1993-2009 годы). Затем в разные годы его использовали UTair (2011), "КрасАвиа" (2015), "ИрАэро" (2016), с 2018 года находится на балансе "Полярных Авиалиний".
Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала "ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна". Самолет принадлежит авиакомпании "Полярные авиалинии", на борту находились 30 пассажиров, включая двух детей, и четыре члена экипажа, пассажиры доставлены в здание аэропорта сообщалось в Telegram-канале представителя Росавиации. Следственный комитет начал проверку.