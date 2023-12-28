https://ria.ru/20231228/an-24-1918608454.html

В Росавиации уточнили информацию об Ан-24, севшем на реку Колыма

В Росавиации уточнили информацию об Ан-24, севшем на реку Колыма - РИА Новости, 28.12.2023

В Росавиации уточнили информацию об Ан-24, севшем на реку Колыма

Самолет Ан-24, севший вне взлетно-посадочной полосы в Якутии, принадлежит авиакомпании "Полярные авиалинии", на борту находились 30 пассажиров и четыре члена... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T06:49

2023-12-28T06:49

2023-12-28T06:49

якутск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

полярные авиалинии

ан-24

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Самолет Ан-24, севший вне взлетно-посадочной полосы в Якутии, принадлежит авиакомпании "Полярные авиалинии", на борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала "ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна". "В пятницу, 28 декабря, в 3.45 мск при заходе на посадку в якутский аэропорт Зырянка самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии" сел на речную косу правее взлетно-посадочной полосы... На борту было 34 человека: 30 пассажиров (из них двое детей) и четыре члена экипажа... Пострадавших нет", - говорится в сообщении. В 4.30 мск пассажиры доставлены в здание аэропорта. Уточняется, что самолет выполнял рейс из Якутска.

https://ria.ru/20231216/samolet-1916168413.html

якутск

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якутск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), полярные авиалинии, ан-24, происшествия