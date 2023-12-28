https://ria.ru/20231228/alkogol-1918601095.html
СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос
СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос - РИА Новости, 28.12.2023
СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров предложили... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:19
2023-12-28T04:19
2023-12-28T04:20
россия
борис титов
игорь бухаров
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров предложили разрешить заведениям общепита продавать алкоголь навынос, с соответствующей инициативой они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает газета РБК."Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, а также Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами", - говорится в статье.Как полагают авторы инициативы, запрет рестораторам на продажу алкоголя без вскрытия тары и запрет на торговлю навынос противоречит общемировой практике, при которой владелец заведения, к примеру, может продать посетителю бутылку понравившегося ему вина.По их мнению, для предприятий общепита следует прописать те же правила торговли алкоголем, что и для розницы — продажа только совершеннолетним в отведенные для этого часы. Реализация инициативы позволит рестораторам нарастить доход, а российским виноделам — расширить рынок сбыта, уверены авторы.В кабмине подтвердили изданию факт получения обращений Титова и Бухарова, добавив, что обратились в Минфин для выработки ответа.
https://ria.ru/20231201/titov-1913180939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис титов, игорь бухаров, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Борис Титов, Игорь Бухаров, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос
РБК: Титов предложил разрешить рестораторам в России торговать спиртным навынос
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров предложили разрешить заведениям общепита продавать алкоголь навынос, с соответствующей инициативой они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает газета РБК
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"Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, а также Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами", - говорится в статье.
Как полагают авторы инициативы, запрет рестораторам на продажу алкоголя без вскрытия тары и запрет на торговлю навынос противоречит общемировой практике, при которой владелец заведения, к примеру, может продать посетителю бутылку понравившегося ему вина.
По их мнению, для предприятий общепита следует прописать те же правила торговли алкоголем, что и для розницы — продажа только совершеннолетним в отведенные для этого часы. Реализация инициативы позволит рестораторам нарастить доход, а российским виноделам — расширить рынок сбыта, уверены авторы.
В кабмине подтвердили изданию факт получения обращений Титова и Бухарова, добавив, что обратились в Минфин для выработки ответа.
Титов заявил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае