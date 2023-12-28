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СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос - РИА Новости, 28.12.2023
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04:19 28.12.2023 (обновлено: 04:20 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/alkogol-1918601095.html
СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос
СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос - РИА Новости, 28.12.2023
СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров предложили... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:19
2023-12-28T04:20
россия
борис титов
игорь бухаров
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров предложили разрешить заведениям общепита продавать алкоголь навынос, с соответствующей инициативой они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает газета РБК."Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, а также Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами", - говорится в статье.Как полагают авторы инициативы, запрет рестораторам на продажу алкоголя без вскрытия тары и запрет на торговлю навынос противоречит общемировой практике, при которой владелец заведения, к примеру, может продать посетителю бутылку понравившегося ему вина.По их мнению, для предприятий общепита следует прописать те же правила торговли алкоголем, что и для розницы — продажа только совершеннолетним в отведенные для этого часы. Реализация инициативы позволит рестораторам нарастить доход, а российским виноделам — расширить рынок сбыта, уверены авторы.В кабмине подтвердили изданию факт получения обращений Титова и Бухарова, добавив, что обратились в Минфин для выработки ответа.
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россия, борис титов, игорь бухаров, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Борис Титов, Игорь Бухаров, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

РБК: Титов предложил разрешить рестораторам в России торговать спиртным навынос

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров предложили разрешить заведениям общепита продавать алкоголь навынос, с соответствующей инициативой они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает газета РБК.
«
"Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, а также Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами", - говорится в статье.
Как полагают авторы инициативы, запрет рестораторам на продажу алкоголя без вскрытия тары и запрет на торговлю навынос противоречит общемировой практике, при которой владелец заведения, к примеру, может продать посетителю бутылку понравившегося ему вина.
По их мнению, для предприятий общепита следует прописать те же правила торговли алкоголем, что и для розницы — продажа только совершеннолетним в отведенные для этого часы. Реализация инициативы позволит рестораторам нарастить доход, а российским виноделам — расширить рынок сбыта, уверены авторы.
В кабмине подтвердили изданию факт получения обращений Титова и Бухарова, добавив, что обратились в Минфин для выработки ответа.
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