https://ria.ru/20231228/alkogol-1918601095.html

СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос - РИА Новости, 28.12.2023

СМИ: Титов попросил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров предложили... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T04:19

2023-12-28T04:19

2023-12-28T04:20

россия

борис титов

игорь бухаров

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров предложили разрешить заведениям общепита продавать алкоголь навынос, с соответствующей инициативой они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает газета РБК."Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, а также Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами", - говорится в статье.Как полагают авторы инициативы, запрет рестораторам на продажу алкоголя без вскрытия тары и запрет на торговлю навынос противоречит общемировой практике, при которой владелец заведения, к примеру, может продать посетителю бутылку понравившегося ему вина.По их мнению, для предприятий общепита следует прописать те же правила торговли алкоголем, что и для розницы — продажа только совершеннолетним в отведенные для этого часы. Реализация инициативы позволит рестораторам нарастить доход, а российским виноделам — расширить рынок сбыта, уверены авторы.В кабмине подтвердили изданию факт получения обращений Титова и Бухарова, добавив, что обратились в Минфин для выработки ответа.

https://ria.ru/20231201/titov-1913180939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, борис титов, игорь бухаров, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика