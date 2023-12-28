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В Австралии акула напала на подростка - РИА Новости, 28.12.2023
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13:36 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/akula-1918749935.html
В Австралии акула напала на подростка
В Австралии акула напала на подростка - РИА Новости, 28.12.2023
В Австралии акула напала на подростка
Подросток погиб в результате нападения акулы на популярном туристическом пляже в Австралии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:36
2023-12-28T13:36
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подросток погиб в результате нападения акулы на популярном туристическом пляже в Австралии, сообщает телеканал ABC. "Мальчик-подросток погиб в результате нападения акулы в популярном месте для туризма и серфинга на полуострове Йорк в штате Южная Австралия", - передает телеканал. Отмечается, что местная полиция получила сообщение о человеке с серьезными травмами, однако по прибытии смогла лишь констатировать смерть подростка, тело которого достали из воды. Согласно телеканалу, это уже не первое нападение акулы в водах штата Южная Австралия за последние месяцы.
https://ria.ru/20231204/akula-1913632788.html
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австралия, в мире
Австралия, В мире
В Австралии акула напала на подростка

В Австралии при нападении акулы погиб подросток

CC BY 2.5 / Terry Goss / Акула
Акула - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
CC BY 2.5 / Terry Goss /
Акула. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подросток погиб в результате нападения акулы на популярном туристическом пляже в Австралии, сообщает телеканал ABC.
"Мальчик-подросток погиб в результате нападения акулы в популярном месте для туризма и серфинга на полуострове Йорк в штате Южная Австралия", - передает телеканал.
Отмечается, что местная полиция получила сообщение о человеке с серьезными травмами, однако по прибытии смогла лишь констатировать смерть подростка, тело которого достали из воды.
Согласно телеканалу, это уже не первое нападение акулы в водах штата Южная Австралия за последние месяцы.
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