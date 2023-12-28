https://ria.ru/20231228/akula-1918749935.html

В Австралии акула напала на подростка

В Австралии акула напала на подростка - РИА Новости, 28.12.2023

В Австралии акула напала на подростка

Подросток погиб в результате нападения акулы на популярном туристическом пляже в Австралии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:36

2023-12-28T13:36

2023-12-28T13:36

австралия

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подросток погиб в результате нападения акулы на популярном туристическом пляже в Австралии, сообщает телеканал ABC. "Мальчик-подросток погиб в результате нападения акулы в популярном месте для туризма и серфинга на полуострове Йорк в штате Южная Австралия", - передает телеканал. Отмечается, что местная полиция получила сообщение о человеке с серьезными травмами, однако по прибытии смогла лишь констатировать смерть подростка, тело которого достали из воды. Согласно телеканалу, это уже не первое нападение акулы в водах штата Южная Австралия за последние месяцы.

https://ria.ru/20231204/akula-1913632788.html

австралия

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