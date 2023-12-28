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Агутин прокомментировал новости о нежелании выступать с SHAMAN - РИА Новости, 28.12.2023
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Шоубиз
 
13:02 28.12.2023 (обновлено: 13:24 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/agutin-1918556315.html
Агутин прокомментировал новости о нежелании выступать с SHAMAN
Агутин прокомментировал новости о нежелании выступать с SHAMAN - РИА Новости, 28.12.2023
Агутин прокомментировал новости о нежелании выступать с SHAMAN
Певец Леонид Агутин на своем официальном сайте опроверг слухи о том, что якобы отказался выступать вместе с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на "Песне... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:02
2023-12-28T13:24
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Певец Леонид Агутин на своем официальном сайте опроверг слухи о том, что якобы отказался выступать вместе с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на "Песне года"."На самом деле, съемки концерта "Песня года" проходили в течение нескольких дней. Леонид Агутин и певец SHAMAN принимали участие в съемках в разные дни. В совместной песне "Песня остается с человеком" с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, певицей Валерией, SHAMAN и другими артистами Леонид Агутин участие не принимал", — сказано в тексте, выложенном пресс-службой музыканта.В сообщении уточняется, что в концерте "Песня года" Агутин должен был петь дуэтом с певцом Jony (настоящее имя — Джахид Гусейнли), этот номер был успешно записан в другой день. В публикации уточняют, что артист не произносил приписываемых ему негативных фраз о Дронове.&quot;Широко распространенная цитата &quot;Агутин и вовсе сказал что, &quot;петь с ним [с SHAMAN] — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой&quot; является ложью. Музыкант Леонид Агутин никогда не произносил данную фразу&quot;, — сообщает пресс-служба.Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые российские исполнители, в том числе Леонид Агутин, отказываются выступать в сборных концертах с SHAMAN.Леонид Агутин, будучи наставником на шоу "Голос" на Первом канале, не выбрал в свою команду Ярослава Дронова во время слепых прослушиваний третьего сезона. Позже заслуженный артист объяснил, что просто не знал, как работать с исполнителем, учитывая его народную манеру исполнения. Однако с тех пор СМИ приписывают музыкантам вражду.
https://ria.ru/20231213/shaman-1915537175.html
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знаменитости, новости шоу-бизнеса, леонид агутин, shaman (ярослав дронов) , филипп киркоров
Шоубиз, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Леонид Агутин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Филипп Киркоров
Агутин прокомментировал новости о нежелании выступать с SHAMAN

Леонид Агутин назвал фейком слухи о его нежелании выступать вместе с SHAMAN

© РИА Новости / Кирилл Каллиников/Владимир ТрефиловЛеонид Агутин и SHAMAN
Леонид Агутин и SHAMAN - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников/Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Певец Леонид Агутин на своем официальном сайте опроверг слухи о том, что якобы отказался выступать вместе с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на "Песне года".
«
"На самом деле, съемки концерта "Песня года" проходили в течение нескольких дней. Леонид Агутин и певец SHAMAN принимали участие в съемках в разные дни. В совместной песне "Песня остается с человеком" с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, певицей Валерией, SHAMAN и другими артистами Леонид Агутин участие не принимал", — сказано в тексте, выложенном пресс-службой музыканта.
В сообщении уточняется, что в концерте "Песня года" Агутин должен был петь дуэтом с певцом Jony (настоящее имя — Джахид Гусейнли), этот номер был успешно записан в другой день.
В публикации уточняют, что артист не произносил приписываемых ему негативных фраз о Дронове.
«

"Широко распространенная цитата "Агутин и вовсе сказал что, "петь с ним [с SHAMAN] — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой" является ложью. Музыкант Леонид Агутин никогда не произносил данную фразу", — сообщает пресс-служба.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые российские исполнители, в том числе Леонид Агутин, отказываются выступать в сборных концертах с SHAMAN.
Леонид Агутин, будучи наставником на шоу "Голос" на Первом канале, не выбрал в свою команду Ярослава Дронова во время слепых прослушиваний третьего сезона.
Позже заслуженный артист объяснил, что просто не знал, как работать с исполнителем, учитывая его народную манеру исполнения. Однако с тех пор СМИ приписывают музыкантам вражду.
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ШоубизЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаЛеонид АгутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Филипп Киркоров
 
 
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