https://ria.ru/20231228/agutin-1918556315.html

Агутин прокомментировал новости о нежелании выступать с SHAMAN

Агутин прокомментировал новости о нежелании выступать с SHAMAN - РИА Новости, 28.12.2023

Агутин прокомментировал новости о нежелании выступать с SHAMAN

Певец Леонид Агутин на своем официальном сайте опроверг слухи о том, что якобы отказался выступать вместе с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на "Песне... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:02

2023-12-28T13:02

2023-12-28T13:24

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Певец Леонид Агутин на своем официальном сайте опроверг слухи о том, что якобы отказался выступать вместе с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на "Песне года"."На самом деле, съемки концерта "Песня года" проходили в течение нескольких дней. Леонид Агутин и певец SHAMAN принимали участие в съемках в разные дни. В совместной песне "Песня остается с человеком" с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, певицей Валерией, SHAMAN и другими артистами Леонид Агутин участие не принимал", — сказано в тексте, выложенном пресс-службой музыканта.В сообщении уточняется, что в концерте "Песня года" Агутин должен был петь дуэтом с певцом Jony (настоящее имя — Джахид Гусейнли), этот номер был успешно записан в другой день. В публикации уточняют, что артист не произносил приписываемых ему негативных фраз о Дронове."Широко распространенная цитата "Агутин и вовсе сказал что, "петь с ним [с SHAMAN] — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой" является ложью. Музыкант Леонид Агутин никогда не произносил данную фразу", — сообщает пресс-служба.Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые российские исполнители, в том числе Леонид Агутин, отказываются выступать в сборных концертах с SHAMAN.Леонид Агутин, будучи наставником на шоу "Голос" на Первом канале, не выбрал в свою команду Ярослава Дронова во время слепых прослушиваний третьего сезона. Позже заслуженный артист объяснил, что просто не знал, как работать с исполнителем, учитывая его народную манеру исполнения. Однако с тех пор СМИ приписывают музыкантам вражду.

https://ria.ru/20231213/shaman-1915537175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

знаменитости, новости шоу-бизнеса, леонид агутин, shaman (ярослав дронов) , филипп киркоров