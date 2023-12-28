Агутин прокомментировал новости о нежелании выступать с SHAMAN
Леонид Агутин назвал фейком слухи о его нежелании выступать вместе с SHAMAN
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Певец Леонид Агутин на своем официальном сайте опроверг слухи о том, что якобы отказался выступать вместе с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на "Песне года".
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"На самом деле, съемки концерта "Песня года" проходили в течение нескольких дней. Леонид Агутин и певец SHAMAN принимали участие в съемках в разные дни. В совместной песне "Песня остается с человеком" с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, певицей Валерией, SHAMAN и другими артистами Леонид Агутин участие не принимал", — сказано в тексте, выложенном пресс-службой музыканта.
В сообщении уточняется, что в концерте "Песня года" Агутин должен был петь дуэтом с певцом Jony (настоящее имя — Джахид Гусейнли), этот номер был успешно записан в другой день.
В публикации уточняют, что артист не произносил приписываемых ему негативных фраз о Дронове.
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"Широко распространенная цитата "Агутин и вовсе сказал что, "петь с ним [с SHAMAN] — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой" является ложью. Музыкант Леонид Агутин никогда не произносил данную фразу", — сообщает пресс-служба.
Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые российские исполнители, в том числе Леонид Агутин, отказываются выступать в сборных концертах с SHAMAN.
Леонид Агутин, будучи наставником на шоу "Голос" на Первом канале, не выбрал в свою команду Ярослава Дронова во время слепых прослушиваний третьего сезона.
Позже заслуженный артист объяснил, что просто не знал, как работать с исполнителем, учитывая его народную манеру исполнения. Однако с тех пор СМИ приписывают музыкантам вражду.