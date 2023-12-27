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В России заключенным могут позволить звонить родным минимум 12 раз в год
В России заключенным могут позволить звонить родным минимум 12 раз в год - РИА Новости, 27.12.2023
В России заключенным могут позволить звонить родным минимум 12 раз в год
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об увеличении числа телефонных разговоров и свиданий с осужденными к лишению... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:07
2023-12-27T15:07
2023-12-27T15:07
россия
владимир груздев
госдума рф
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об увеличении числа телефонных разговоров и свиданий с осужденными к лишению свободы, сообщил РИА Новости член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Он отметил, что сейчас минимальное количество разрешенных звонков - 6, а данная инициатива направлена на гуманизацию законодательства РФ, регламентирующего вопросы содержания заключенных. "В частности, предлагается поднять минимальное количество телефонных разговоров, разрешенных осужденным к лишению свободы даже при отсутствии технической возможности, до 12 раз в год. Закон предоставляет право осужденным, отбывающим лишение свободы, на телефонные звонки в официальных переговорных пунктах. Естественно, подобные разговоры контролируются администрацией. Такая связь, с одной стороны, обеспечивает необходимые гарантии безопасности, с другой – позволяет заключенным оставаться на связи со своими близкими", – сказал Груздев. По его словам, также законопроект уделяет заключенным с несовершеннолетними детьми. "Обвиняемым и подозреваемым, содержащимся в СИЗО, предлагается предоставить одно дополнительное свидание в месяц с детьми до 14 лет. Такое право получат женщины, а также отцы-одиночки", – подчеркнул Груздев. После одобрения правительственной комиссией законопроект отправляется в правительство, а оттуда в случае утверждения - в Госдуму на рассмотрение.
https://ria.ru/20231222/zakon-1917451778.html
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россия, владимир груздев, госдума рф
Россия, Владимир Груздев, Госдума РФ
В России заключенным могут позволить звонить родным минимум 12 раз в год
АЮР одобрила инициативу об увеличении числа телефонных разговоров с осужденными
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об увеличении числа телефонных разговоров и свиданий с осужденными к лишению свободы, сообщил РИА Новости член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
Он отметил, что сейчас минимальное количество разрешенных звонков - 6, а данная инициатива направлена на гуманизацию законодательства РФ, регламентирующего вопросы содержания заключенных.
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"В частности, предлагается поднять минимальное количество телефонных разговоров, разрешенных осужденным к лишению свободы даже при отсутствии технической возможности, до 12 раз в год. Закон предоставляет право осужденным, отбывающим лишение свободы, на телефонные звонки в официальных переговорных пунктах. Естественно, подобные разговоры контролируются администрацией. Такая связь, с одной стороны, обеспечивает необходимые гарантии безопасности, с другой – позволяет заключенным оставаться на связи со своими близкими", – сказал Груздев.
По его словам, также законопроект уделяет заключенным с несовершеннолетними детьми.
"Обвиняемым и подозреваемым, содержащимся в СИЗО, предлагается предоставить одно дополнительное свидание в месяц с детьми до 14 лет. Такое право получат женщины, а также отцы-одиночки", – подчеркнул Груздев.
После одобрения правительственной комиссией законопроект отправляется в правительство, а оттуда в случае утверждения - в Госдуму
на рассмотрение.
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