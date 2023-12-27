https://ria.ru/20231227/zvonit-1918463943.html

В России заключенным могут позволить звонить родным минимум 12 раз в год

В России заключенным могут позволить звонить родным минимум 12 раз в год - РИА Новости, 27.12.2023

В России заключенным могут позволить звонить родным минимум 12 раз в год

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об увеличении числа телефонных разговоров и свиданий с осужденными к лишению... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:07

2023-12-27T15:07

2023-12-27T15:07

россия

владимир груздев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910010780_0:384:2842:1983_1920x0_80_0_0_26873fe9b974022292554d7f827afe04.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об увеличении числа телефонных разговоров и свиданий с осужденными к лишению свободы, сообщил РИА Новости член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Он отметил, что сейчас минимальное количество разрешенных звонков - 6, а данная инициатива направлена на гуманизацию законодательства РФ, регламентирующего вопросы содержания заключенных. "В частности, предлагается поднять минимальное количество телефонных разговоров, разрешенных осужденным к лишению свободы даже при отсутствии технической возможности, до 12 раз в год. Закон предоставляет право осужденным, отбывающим лишение свободы, на телефонные звонки в официальных переговорных пунктах. Естественно, подобные разговоры контролируются администрацией. Такая связь, с одной стороны, обеспечивает необходимые гарантии безопасности, с другой – позволяет заключенным оставаться на связи со своими близкими", – сказал Груздев. По его словам, также законопроект уделяет заключенным с несовершеннолетними детьми. "Обвиняемым и подозреваемым, содержащимся в СИЗО, предлагается предоставить одно дополнительное свидание в месяц с детьми до 14 лет. Такое право получат женщины, а также отцы-одиночки", – подчеркнул Груздев. После одобрения правительственной комиссией законопроект отправляется в правительство, а оттуда в случае утверждения - в Госдуму на рассмотрение.

https://ria.ru/20231222/zakon-1917451778.html

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913838616.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир груздев, госдума рф