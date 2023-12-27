https://ria.ru/20231227/zhertva-1918573834.html

Минюст США попросил суд запретить Трампу выставлять себя жертвой

Минюст США попросил суд запретить Трампу выставлять себя жертвой - РИА Новости, 27.12.2023

Минюст США попросил суд запретить Трампу выставлять себя жертвой

Спецпрокурор министерства юстиции США Джек Смит попросил вашингтонский суд запретить Дональду Трампу выставлять себя жертвой политического преследования в ходе... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T20:51

2023-12-27T20:51

2023-12-27T20:51

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736573499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1b65cefc0549eb5166048606404a6b4.jpg

ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Спецпрокурор министерства юстиции США Джек Смит попросил вашингтонский суд запретить Дональду Трампу выставлять себя жертвой политического преследования в ходе процесса о вменяемых экс-президенту попытках изменить итоги выборов. "Суд не должен позволять подзащитному превращать судебный зал в форум, где он распространяет не относящуюся к делу дезинформацию, и также должен отвергнуть его попытки привнести политическое начало в разбирательства", - говорится в обращении Смита. Он просит суд запретить Трампу "представлять доказательства, выступать с аргументами или формулировать вопросы", которые бы продвигали теорию о том, что юридическое преследование носит избирательный характер и имеет целью сведение с ним политических счетов. Сам Трамп часто утверждает, что действующая демократическая администрация пытается с помощью уголовных дел лишить его шансов победить на президентских выборах 2024 года. Суду, по мнению Смита, также следует запретить Трампу использовать в своей защите различные конспирологические теории, имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года, когда толпа сторонников действующего на тот момент главы государства взяла штурмом Капитолий. Среди таковых спецпрокурор упомянул, в частности, слухи о присутствии среди штурмующих законспирированных сотрудников спецслужб, саботаже правоохранительными органами сигналов о подготовке беспорядков и иностранном вмешательстве. Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматриваются все попытки переиграть выборы, буксует из-за необходимости прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета Трампа.

https://ria.ru/20231227/tramp-1918506255.html

https://ria.ru/20231224/argentina-1917499441.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп