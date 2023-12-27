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Минюст США попросил суд запретить Трампу выставлять себя жертвой - РИА Новости, 27.12.2023
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20:51 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/zhertva-1918573834.html
Минюст США попросил суд запретить Трампу выставлять себя жертвой
Минюст США попросил суд запретить Трампу выставлять себя жертвой - РИА Новости, 27.12.2023
Минюст США попросил суд запретить Трампу выставлять себя жертвой
Спецпрокурор министерства юстиции США Джек Смит попросил вашингтонский суд запретить Дональду Трампу выставлять себя жертвой политического преследования в ходе... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:51
2023-12-27T20:51
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вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Спецпрокурор министерства юстиции США Джек Смит попросил вашингтонский суд запретить Дональду Трампу выставлять себя жертвой политического преследования в ходе процесса о вменяемых экс-президенту попытках изменить итоги выборов. "Суд не должен позволять подзащитному превращать судебный зал в форум, где он распространяет не относящуюся к делу дезинформацию, и также должен отвергнуть его попытки привнести политическое начало в разбирательства", - говорится в обращении Смита. Он просит суд запретить Трампу "представлять доказательства, выступать с аргументами или формулировать вопросы", которые бы продвигали теорию о том, что юридическое преследование носит избирательный характер и имеет целью сведение с ним политических счетов. Сам Трамп часто утверждает, что действующая демократическая администрация пытается с помощью уголовных дел лишить его шансов победить на президентских выборах 2024 года. Суду, по мнению Смита, также следует запретить Трампу использовать в своей защите различные конспирологические теории, имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года, когда толпа сторонников действующего на тот момент главы государства взяла штурмом Капитолий. Среди таковых спецпрокурор упомянул, в частности, слухи о присутствии среди штурмующих законспирированных сотрудников спецслужб, саботаже правоохранительными органами сигналов о подготовке беспорядков и иностранном вмешательстве. Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматриваются все попытки переиграть выборы, буксует из-за необходимости прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета Трампа.
https://ria.ru/20231227/tramp-1918506255.html
https://ria.ru/20231224/argentina-1917499441.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Минюст США попросил суд запретить Трампу выставлять себя жертвой

Минюст США попросил суд запретить Трампу выставлять себя жертвой политгонений

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Спецпрокурор министерства юстиции США Джек Смит попросил вашингтонский суд запретить Дональду Трампу выставлять себя жертвой политического преследования в ходе процесса о вменяемых экс-президенту попытках изменить итоги выборов.
«
"Суд не должен позволять подзащитному превращать судебный зал в форум, где он распространяет не относящуюся к делу дезинформацию, и также должен отвергнуть его попытки привнести политическое начало в разбирательства", - говорится в обращении Смита.
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Он просит суд запретить Трампу "представлять доказательства, выступать с аргументами или формулировать вопросы", которые бы продвигали теорию о том, что юридическое преследование носит избирательный характер и имеет целью сведение с ним политических счетов.
Сам Трамп часто утверждает, что действующая демократическая администрация пытается с помощью уголовных дел лишить его шансов победить на президентских выборах 2024 года.
Суду, по мнению Смита, также следует запретить Трампу использовать в своей защите различные конспирологические теории, имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года, когда толпа сторонников действующего на тот момент главы государства взяла штурмом Капитолий.
Среди таковых спецпрокурор упомянул, в частности, слухи о присутствии среди штурмующих законспирированных сотрудников спецслужб, саботаже правоохранительными органами сигналов о подготовке беспорядков и иностранном вмешательстве.
Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматриваются все попытки переиграть выборы, буксует из-за необходимости прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета Трампа.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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