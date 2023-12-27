https://ria.ru/20231227/zayavleniya-1918541084.html

Польские депутаты подали заявления против коллег, блокирующих госСМИ

Польские депутаты подали заявления против коллег, блокирующих госСМИ - РИА Новости, 27.12.2023

Польские депутаты подали заявления против коллег, блокирующих госСМИ

Польские депутаты от правящей коалиции подали заявления в прокуратуру в отношении своих коллег, которые блокируют государственные СМИ, заявил премьер-министр... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:24

2023-12-27T18:24

2023-12-27T18:24

в мире

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 27 дек - РИА Новости. Польские депутаты от правящей коалиции подали заявления в прокуратуру в отношении своих коллег, которые блокируют государственные СМИ, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после заседания кабмина. Помещения Польского телевидения, Польского радио и информагентства РАР уже вторую неделю блокируют депутаты до недавнего времени правящей партии "Право и справедливость" (PiS). Они пытаются не допустить перехода этих СМИ под контроль действующей власти. "Мы имеем дело с силовыми элементами. С элементами насилия. Это касается парламентариев PiS. Качиньскому не нравится то, что делается сейчас в общественных СМИ. На протяжении долгих лет PiS привыкла считать государственные СМИ своей собственностью", - сказал Туск. "Мы (депутаты правящей коалиции – ред.) подали заявления в прокуратуру на силовые незаконные действия", - добавил он. При этом польский премьер заявил, что вопросы контроля над СМИ должны разрешаться в правовом поле и пообещал не вмешиваться в работу прокуратуры и суда. "Для тех, кто не согласен с нами, есть суды и прокуратура. Нам не придет в голову делать невозможной работу прокуратуры", - сказал он. Тем не менее, он пригрозил лишением иммунитета с депутатов, попавших в связи со своими действиями под уголовное преследование. "Мы будем голосовать о снятии иммунитета с тех, кто решается на нарушение закона, и здесь не будет священных коров", - сказал Туск. Ранее министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжает контролировать телеканал за счет лояльных журналистов. В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.

https://ria.ru/20231226/arkhivy-1918169156.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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в мире, польша, дональд туск