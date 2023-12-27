https://ria.ru/20231227/zator-1918442201.html
Число заторов в Москве снизилось на 25-30 процентов, заявил Ликсутов
Число заторов в Москве снизилось на 25-30 процентов, заявил Ликсутов - РИА Новости, 27.12.2023
Число заторов в Москве снизилось на 25-30 процентов, заявил Ликсутов
Число заторов в Москве в 2023 году снизилось почти на 25-30%, а поток автомобилей за текущий год уменьшился почти на 5%, сообщил журналистам в среду заммэра... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:08
2023-12-27T14:08
2023-12-27T14:08
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число заторов в Москве в 2023 году снизилось почти на 25-30%, а поток автомобилей за текущий год уменьшился почти на 5%, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Поток автомобилей за текущий год снизился почти на 5%. Это огромная цифра, огромная по важности, и мы сравнивали, сколько у нас загрузка дорог, как она поменялась. Могу сказать, что вот эти 5% - в общем-то, небольшая цифра, но она кардинальным образом улучшила ситуацию на дорогах. Городской транспорт стал лучше ехать, и количество заторовых ситуаций в городе снизилось почти на 25-30%", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что дополнительно в 2023 году было совершено 240 миллионов поездок, это почти 800 тысяч дополнительных поездок в рабочий день.
https://ria.ru/20231225/vozmeschenie-1917821324.html
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москва, максим ликсутов
Число заторов в Москве снизилось на 25-30 процентов, заявил Ликсутов
Ликсутов: число заторов в Москве в 2023 году снизилось на 25-30 процентов
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число заторов в Москве в 2023 году снизилось почти на 25-30%, а поток автомобилей за текущий год уменьшился почти на 5%, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Поток автомобилей за текущий год снизился почти на 5%. Это огромная цифра, огромная по важности, и мы сравнивали, сколько у нас загрузка дорог, как она поменялась. Могу сказать, что вот эти 5% - в общем-то, небольшая цифра, но она кардинальным образом улучшила ситуацию на дорогах. Городской транспорт стал лучше ехать, и количество заторовых ситуаций в городе снизилось почти на 25-30%", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что дополнительно в 2023 году было совершено 240 миллионов поездок, это почти 800 тысяч дополнительных поездок в рабочий день.
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