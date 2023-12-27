https://ria.ru/20231227/zator-1918442201.html

Число заторов в Москве снизилось на 25-30 процентов, заявил Ликсутов

Число заторов в Москве снизилось на 25-30 процентов, заявил Ликсутов - РИА Новости, 27.12.2023

Число заторов в Москве снизилось на 25-30 процентов, заявил Ликсутов

Число заторов в Москве в 2023 году снизилось почти на 25-30%, а поток автомобилей за текущий год уменьшился почти на 5%, сообщил журналистам в среду заммэра... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:08

2023-12-27T14:08

2023-12-27T14:08

москва

максим ликсутов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795976816_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_d4c1dbb4a3ae2b105c91a47292966a09.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число заторов в Москве в 2023 году снизилось почти на 25-30%, а поток автомобилей за текущий год уменьшился почти на 5%, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Поток автомобилей за текущий год снизился почти на 5%. Это огромная цифра, огромная по важности, и мы сравнивали, сколько у нас загрузка дорог, как она поменялась. Могу сказать, что вот эти 5% - в общем-то, небольшая цифра, но она кардинальным образом улучшила ситуацию на дорогах. Городской транспорт стал лучше ехать, и количество заторовых ситуаций в городе снизилось почти на 25-30%", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что дополнительно в 2023 году было совершено 240 миллионов поездок, это почти 800 тысяч дополнительных поездок в рабочий день.

https://ria.ru/20231225/vozmeschenie-1917821324.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов