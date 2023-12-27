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В ГД хотят запретить показывать в СМИ сцены насилия с несовершеннолетними

В ГД хотят запретить показывать в СМИ сцены насилия с несовершеннолетними - РИА Новости, 27.12.2023

В ГД хотят запретить показывать в СМИ сцены насилия с несовершеннолетними

Депутаты Госдумы от разных фракций внесли законопроект, устанавливающий запрет демонстрировать в новостях сцены насилия с участием несовершеннолетних, документ... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T01:29

2023-12-27T01:29

2023-12-27T01:29

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от разных фракций внесли законопроект, устанавливающий запрет демонстрировать в новостях сцены насилия с участием несовершеннолетних, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Запрещается демонстрировать в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и (или) психического насилия, происходящие при совершении лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий", - говорится в тексте проекта. По данным авторов законопроекта, количество трагических ситуаций, когда несовершеннолетние чинят расправу над сверстниками, к сожалению, не снижается. По их словам, в 2023 году трагедии, произошедшие в школах в Москве, Казани и Брянске, "без остановки и со всеми подробностями муссировалась в новостных телепрограммах с демонстрацией видео и фото". Авторы заявляют, что при этом на первый план выносилась демонстрация жестокости, физического и (или) психического насилия. "Сцены преступлений на телеэкране, совершаемые подростками, смакование картин реального насилия в СМИ притупляют способность молодых людей и детей к состраданию, пробуждают в них агрессию, могут провоцировать наиболее психически не устойчивых сверстников к совершению насилия, нанесению увечий, крови и убийству. Следует иметь в виду, что родственники пострадавших и погибших в тяжелое для них время также вынуждены находиться в таком информационном поле", - отмечается в пояснительных документах. По мнению авторов, обществу не нужны подробности преступления в деталях, а нужно видеть, что все виновные понесли наказание за содеянное, и жанр "тру-крайм" (исследование преступлений с подробным описанием действий людей) необходимо искоренить из новостных и информационных повесток в отношении несовершеннолетних.

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москва, госдума рф, россия, общество