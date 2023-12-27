Рейтинг@Mail.ru
Мы погибнем. Генерал НАТО неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/zapad-1918344180.html
Мы погибнем. Генерал НАТО неожиданно высказался о конфликте с Россией
Мы погибнем. Генерал НАТО неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 27.12.2023
Мы погибнем. Генерал НАТО неожиданно высказался о конфликте с Россией
Россия идет к победе на Украине, пока Запад терпит сплошные провалы, заявил генерал ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс в интервью британской газете... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T02:05
2023-12-27T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
ричард бэрронс
нато
вооруженные силы великобритании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_0:423:2888:2048_1920x0_80_0_0_9460254591c1b96e2b459aebe27c046a.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия идет к победе на Украине, пока Запад терпит сплошные провалы, заявил генерал ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс в интервью британской газете National."Ход конфликта (на Украине. — Прим. ред.) сейчас однозначно &lt;...&gt; развивается в пользу России. Путин в очень хорошей позиции", — отметил отставной генерал НАТО.Журналисты добавили к словам офицера, что ВСУ не обладают достаточным количеством артиллерии и авиации. Россия, в свою очередь, проводит наступательные операции с массированной артподготовкой, заметили в газете.По данным National, даже если у Запада получится увеличить собственное производство артиллерийских снарядов до миллиона в год, российские заводы все равно будут производить в два раза больше боеприпасов, чем США и их союзники.Ричард Бэрронс также рассказал журналистам, что Запад потерпел "провал" в санкционном давлении на экономику России. Если Европа и США не перестанут допускать такие поражения, то в шансах Запада на выживание можно сомневаться, считает генерал."Мы заслуженно падем жертвами XXI века, если не разберемся со своими проблемами", — заключил экс-офицер НАТО.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
https://ria.ru/20231226/putin-1918114010.html
https://ria.ru/20231224/vmeste-1917718088.html
https://ria.ru/20231225/musor-1917837374.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_f3e87e134abaa7ad44d3b3d25a265c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, ричард бэрронс, нато, вооруженные силы великобритании, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Ричард Бэрронс, НАТО, Вооруженные силы Великобритании, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России
Мы погибнем. Генерал НАТО неожиданно высказался о конфликте с Россией

Генерал НАТО Бэрронс: Запад может не пережить XXI век

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-мм артиллерийских снарядов в США
Производство 155-мм артиллерийских снарядов в США - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-мм артиллерийских снарядов в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия идет к победе на Украине, пока Запад терпит сплошные провалы, заявил генерал ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс в интервью британской газете National.
"Ход конфликта (на Украине. — Прим. ред.) сейчас однозначно <...> развивается в пользу России. Путин в очень хорошей позиции", — отметил отставной генерал НАТО.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Обращение генсека НАТО к Путину вызвало шок в Германии
Вчера, 11:14
Журналисты добавили к словам офицера, что ВСУ не обладают достаточным количеством артиллерии и авиации. Россия, в свою очередь, проводит наступательные операции с массированной артподготовкой, заметили в газете.
По данным National, даже если у Запада получится увеличить собственное производство артиллерийских снарядов до миллиона в год, российские заводы все равно будут производить в два раза больше боеприпасов, чем США и их союзники.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Даже вместе. На Западе сделали необычное признание о конфликте с Россией
24 декабря, 05:16
Ричард Бэрронс также рассказал журналистам, что Запад потерпел "провал" в санкционном давлении на экономику России. Если Европа и США не перестанут допускать такие поражения, то в шансах Запада на выживание можно сомневаться, считает генерал.
«
"Мы заслуженно падем жертвами XXI века, если не разберемся со своими проблемами", — заключил экс-офицер НАТО.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
Совместные учения войск НАТО Iron Wolf - 22 в Латвии - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Мусор". В США откровенно высказались о возможностях НАТО против России
25 декабря, 06:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаРичард БэрронсНАТОВооруженные силы ВеликобританииВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала