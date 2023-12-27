https://ria.ru/20231227/zapad-1918344180.html

Мы погибнем. Генерал НАТО неожиданно высказался о конфликте с Россией

Мы погибнем. Генерал НАТО неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 27.12.2023

Мы погибнем. Генерал НАТО неожиданно высказался о конфликте с Россией

Россия идет к победе на Украине, пока Запад терпит сплошные провалы, заявил генерал ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс в интервью британской газете... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T02:05

2023-12-27T02:05

2023-12-27T02:05

специальная военная операция на украине

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ричард бэрронс

нато

вооруженные силы великобритании

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия идет к победе на Украине, пока Запад терпит сплошные провалы, заявил генерал ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс в интервью британской газете National."Ход конфликта (на Украине. — Прим. ред.) сейчас однозначно <...> развивается в пользу России. Путин в очень хорошей позиции", — отметил отставной генерал НАТО.Журналисты добавили к словам офицера, что ВСУ не обладают достаточным количеством артиллерии и авиации. Россия, в свою очередь, проводит наступательные операции с массированной артподготовкой, заметили в газете.По данным National, даже если у Запада получится увеличить собственное производство артиллерийских снарядов до миллиона в год, российские заводы все равно будут производить в два раза больше боеприпасов, чем США и их союзники.Ричард Бэрронс также рассказал журналистам, что Запад потерпел "провал" в санкционном давлении на экономику России. Если Европа и США не перестанут допускать такие поражения, то в шансах Запада на выживание можно сомневаться, считает генерал."Мы заслуженно падем жертвами XXI века, если не разберемся со своими проблемами", — заключил экс-офицер НАТО.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231226/putin-1918114010.html

https://ria.ru/20231224/vmeste-1917718088.html

https://ria.ru/20231225/musor-1917837374.html

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