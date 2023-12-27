https://ria.ru/20231227/zakharov-1918378142.html

ПСБ: нарастили объем льготных кредитов для предприятий ОПК более чем на 60%

ПСБ: нарастили объем льготных кредитов для предприятий ОПК более чем на 60% - РИА Новости, 27.12.2023

ПСБ: нарастили объем льготных кредитов для предприятий ОПК более чем на 60%

Как решаются задачи, поставленные государством перед оборонно-промышленным комплексом страны, и какую роль играет в этом опорный для отрасли банк? Какими... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:12

2023-12-27T12:12

2023-12-27T12:12

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Как решаются задачи, поставленные государством перед оборонно-промышленным комплексом страны, и какую роль играет в этом опорный для отрасли банк? Какими темпами идет развитие цифровых банковских механизмов для ОПК? На эти и другие вопросы РИА Новости ответил старший вице-президент ПСБ Алексей Захаров.- Перед предприятиями ОПК в текущих условиях стоит первостепенная задача – наращивание выпуска изделий в рамках гособоронзаказа. Как ПСБ поддерживает предприятия в решении этой задачи?- Задачи перед отраслью поставлены амбициозные, на государственном уровне – не только обеспечить опережающие поставки наиболее перспективных и востребованных образцов военной и специальной техники для нужд Вооруженных сил РФ, но и ускорить технологическую разработку новейших изделий, в том числе в рамках проектов импортозамещения. Мы со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку ОПК в этих процессах, в том числе обеспечиваем непрерывное проведение платежей в рамках ГОЗ и финансирование. Льготное кредитование лежит в основе самого принципа работы банка в качестве опорного для ОПК. По цифрам и показателям кредитования отрасли можем оценить роль финансирования, предоставляемого банком, в реализации задач ОПК. Значительная доля финансирования на льготных условиях приходится на предприятия отрасли машиностроения – 32% от общего объема, судостроения – 17%. Также в этом году мы значительно увеличили объемы финансирования выпуска электроники, авионики, отраслей приборостроения, проведения научных исследований и разработок. Благодаря льготному кредитованию компании успешно провели работу по адаптации под новых поставщиков в рамках импортозамещения основных комплектующих. Предоставление льготного финансирования было организовано в условиях высоких значений ключевой ставки и продолжается сейчас непрерывно, несмотря на объективные элементы финансовой турбулентности. За 2023 год мы нарастили объемы льготного кредитования предприятий ОПК более чем на 60%.- Банк участвует и в разработке, и в реализации госпрограмм поддержки ОПК?- За пять лет работы в статусе опорного банка для ОПК ПСБ привлек на обслуживание все основные оборонные производства страны, выстроил с ними доверительные отношения, создал региональные хабы на базе ряда филиалов для максимального покрытия клиентским и кредитным сопровождением предприятий ОПК. ПСБ последовательно и активно участвовал в выработке и утверждении на государственном уровне механизмов по снижению ставок кредитования предприятий ОПК до минимальных значений, которые в несколько раз ниже рыночных. Кроме того, банк, используя наработанную отраслевую экспертизу, проводит мониторинг действующих мер господдержки ОПК, системно взаимодействует со всеми профильными органами государственной власти и инициирует разработку дополнительных законодательных решений, направленных на улучшение условий банковского обслуживания предприятий ОПК. Участие ПСБ в подготовке таких мер совместно с профильными министерствами с этапа первоначальной подготовки концепции позволяет наиболее полно учитывать специфику отрасли и возможности различных финансовых механизмов, а также сокращать сроки внедрения законодательных инициатив в интересах оборонных предприятий.Помимо компетенций банка как отраслевого эксперта не менее важно, что ПСБ обладает всей необходимой инфраструктурой для практической реализации мер господдержки. Это касается и бесперебойного обслуживания операций по гособоронзаказу, и контроля целевого расходования средств в рамках реализации госпрограмм. Конечно, этот опыт востребован, что подтверждает участие ПСБ в крупных инициативах Правительства РФ по поддержке промышленности. Так, наша экспертиза была использована при разработке и доработке правил расширенного банковского сопровождения расчетов по отдельным видам субсидий. Подводя итог – ПСБ участвует в реализации госпрограмм как на стадии разработки концепции мер поддержки промышленности, так и непосредственно на этапе банковских расчетов, кредитования и предоставления других финансовых продуктов.- Давайте поговорим о цифровых технологиях в банковском обслуживании ОПК. По понятным причинам оборонные предприятия известны своей консервативностью. Что банк делает для повышения уровня цифровизации банковских услуг и сервисов для предприятий ОПК?- В текущих условиях все компании реализуют целый комплекс мер по цифровой трансформации, которые направлены на импортозамещение и повышение безопасности ИТ-систем. Отдельно для госкорпораций такая работа дополнительно связана с исполнением решений, принятых на уровне Правительства РФ. Мы фактически сталкиваемся с необходимостью единовременно импортозаместить значительные комплексы ИТ-систем в масштабах всей страны. Естественно, что такой повышенный спрос создает дефицит компетентных кадров, не говоря уже об ограниченных возможностях поставщиков ИТ-решений одновременно реализовывать проекты для большого числа заказчиков. ПСБ сейчас активно разрабатывает уникальную "Цифровую платформу ОПК", которая станет ядром цифровой экосистемы и обеспечит сквозную цифровизацию продуктов и процессов для клиентов ОПК на современном импортозамещенном технологическом стеке (прим. стек – набор инструментов и технологий). Мы планируем объединить все имеющиеся ИТ–решения, доказавшие свою эффективность, и включить ряд принципиально новых сервисов, основанных на цифровых контрактах, машиночитаемых доверенностях и полном переводе на использование цифровых аналогов подписей с реализацией повышенных мер защиты информации.- Значит спрос на цифровизацию есть. А насколько активно предприятия ОПК используют цифровые банковские механизмы и дистанционные каналы обслуживания?- Все основные операции в ПСБ уже давно переведены в цифровой формат и реализуются через дистанционные каналы обслуживания, например, заявки на выдачу кредитных траншей, предоставление клиентами документов для установления и изменения кредитного лимита и т.д. Для клиентского сегмента ОПК мы активно создаем индивидуальные решения, которые "бесшовно" встраиваются в имеющийся у предприятий ИТ-ландшафт финансового управления. На эти ИТ-решения - большой спрос. К примеру, мы разработали и внедрили сервисы прямой интеграции финансовых ИТ-систем холдингов и банка, предоставив доступ через программный шлюз "OpenApi" к банковским системам ПСБ. Эти сервисы активно используют крупнейшие российские предприятия, в том числе ГК "Ростех" и ГК "Роскосмос" - в режиме реального времени они имеют полный доступ к информации обо всех своих финансовых операциях, счетах и продуктах напрямую из привычных для работников предприятий интерфейсов их финансовых систем.Уверен, что будущее развитие отношений с крупными холдингами – именно за индивидуальными решениями: встраиванием банковских услуг и продуктов в качестве сервиса непосредственно в управленческие системы предприятий. И здесь, с одной стороны, не обойтись без обязательного учета индивидуальных требований, связанных со специфическими задачами каждого холдинга, а с другой – остро необходимо выработать готовые открытые стандарты для максимально оперативного подключения новых клиентов к услугам банка по модели BaaS (прим. BaaS – сервис, который позволяет интегрировать услуги и продукты банка в ИТ-системы клиента). Важно, чтобы конечный ИТ-продукт был максимально удобен для клиента, что достигается за счет тесной интеграции с внутренними процессами предприятий.- В связи с текущей экономической ситуацией удается реализовывать "в графике" намеченные планы?- Использование передовых методов при внедрении в промышленную эксплуатацию цифровых решений для ОПК позволяет нам гибко адаптироваться под изменения внешних условий, достигая в срок поставленных задач. На фоне известного дефицита профильных специалистов в ИТ-сфере мы успешно конкурируем за наиболее квалифицированные кадры с крупнейшими игроками рынка, выстраиваем новые логистические каналы закупки "железа", тщательно прорабатываем и актуализируем механизмы информационной безопасности. Как итог - реализуем все намеченные планы в строгом соответствии с графиком, активно внедряя импортонезависимые решения, отвечающие повышенным требованиям к безопасности данных в области обороны страны.

https://ria.ru/20231128/psb-1912482776.html

https://ria.ru/20231109/novye_tekhnologii-1908504735.html

https://ria.ru/20231018/investitsii-1903694668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, псб (банк псб), алексей захаров