https://ria.ru/20231227/yaytsa-1918564792.html

Власти десяти регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца

Власти десяти регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца - РИА Новости, 27.12.2023

Власти десяти регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца

Власти 10 регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца, там они уже начали снижаться, сообщает на своем сайте Федеральная антимонопольная служба... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:51

2023-12-27T19:51

2023-12-27T19:55

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти 10 регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца, там они уже начали снижаться, сообщает на своем сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.Отмечается, что по поручению службы ее территориальные управления по всей стране провели межведомственные совещания по вопросу сложившейся ценовой ситуации на рынке куриных яиц. На встречах присутствовали представители региональных властей, органов прокуратуры, торговых сетей и производителей яиц. Участники обсуждали вопросы формирования производителями цен на продукцию и факторы, влияющие на ее стоимость."Представители региональных управлений службы рекомендовали властям регионов заключать соглашения о стабилизации цен на яйца… По итогам проведенных совещаний такие соглашения уже заключены в 10 регионах: в Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской и Тюменской областях… В результате заключения соглашений в этих регионах цены на указанные продукты уже начали снижаться", - говорится в сообщении.Кроме того, Волгоградское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний "Городищенская птицефабрика", "Птицефабрика "Волжская", "Агрофирма "Восток" и ОАО "Степное". В декабре 2023 года они допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на куриные яйца в сравнении с октябрем. В отношении производителей было возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения. Как уточняет ФАС, в случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с законодательством.Ранее территориальные органы ФАС России уже возбудили 6 антимонопольных дел против производителей куриных яиц в Кировской, Воронежской, Ивановской и Кемеровской областях, а также в других регионах страны.

https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917843133.html

https://ria.ru/20231219/yaytsa-1916809347.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)