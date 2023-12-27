https://ria.ru/20231227/yaytsa-1918557496.html

Куриные яйца в России за неделю подорожали почти на четыре процента

Куриные яйца в России за неделю подорожали почти на четыре процента - РИА Новости, 27.12.2023

Куриные яйца в России за неделю подорожали почти на четыре процента

Средняя цена на куриное яйцо в РФ за неделю с 19 по 25 декабря выросла на 3,95% - это меньше, чем за предыдущий отчетный период - на 4,62% с 12 по 18 декабря, с РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:11

2023-12-27T19:11

2023-12-27T19:18

экономика

россия

псковская область

чукотский автономный округ

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915178710_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_8a8eb509e620aee404ac1039a8fe5a4b.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Средняя цена на куриное яйцо в РФ за неделю с 19 по 25 декабря выросла на 3,95% - это меньше, чем за предыдущий отчетный период - на 4,62% с 12 по 18 декабря, с начала года рост цен составил 58,97%, следует из материалов Росстата. "Цены на яйца куриные в 54 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5%, в 26 субъектах – на 5,1-10,2%. В Псковской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 3 субъектах цены на яйца снизились на 0,1-0,3%", - сообщил Росстат. Мясо кур в РФ за отчетный период подешевело на 0,82%, неделей ранее - на 0,63%, а с начала года по 25 декабря средняя цена курятины выросла на 27,71%. Цены на свинину в среднем выросли на 0,05%, неделей ранее - снизились на 0,13%, а с начала года по 25 декабря свинина подорожала на 12,91%. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,21% (на 0,4% и на 9,2% соответственно). По данным статведомства, увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3%, за неделю до этого - 2,1%. В том числе огурцы стали дороже на 8,8%, помидоры – на 4%, свекла и капуста – на 1,8% и на 1,6%, цена на яблоки выросла на 1,4%, на картофель и репчатый лук – на 0,6%, морковь и бананы прибавили 0,4%. Цена на сахар снизилась за отчетный период на 0,22%, неделей ранее - на 0,47%, а с начала года по 25 декабря - выросла на 11,47%. Подсолнечное масло за отчетный период подешевело на 0,02%, до этого - на 0,03%, а с начала года - на 1,45%, сливочное - прибавило 0,47% (0,41% неделей ранее и 3,45% - с начала года). Рис подорожал на 0,02%, неделей ранее - на 0,26%, с начала года - на 10,39%; гречневая крупа за эти недели стала дешевле на 0,17% и на 0,27%, а с начала года по 18 декабря - на 18,77%. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за отчетный период стали дороже на 0,22% (неделей ранее - на 0,06%, а с начала года - подешевели на 3,54%). Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки с 19 по 25 декабря подорожал на 0,18%, неделей ранее - на 0,19%, с начала года - на 5,32%, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,32%, 0,05% и на 5,97% соответственно.

https://ria.ru/20231226/fas-1918099755.html

https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917843133.html

россия

псковская область

чукотский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, псковская область, чукотский автономный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат)