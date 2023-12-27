https://ria.ru/20231227/yaroshenko-1918526060.html

Летчик Ярошенко развеял миф об "американской мечте"

Летчик Ярошенко развеял миф об "американской мечте" - РИА Новости, 27.12.2023

Летчик Ярошенко развеял миф об "американской мечте"

Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну после более чем десяти лет тюрьмы в США, рассказал, что "американская мечта" это миф. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:41

2023-12-27T17:41

2023-12-27T17:41

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну после более чем десяти лет тюрьмы в США, рассказал, что "американская мечта" это миф. В среду в Общественной палате РФ, членом которой Ярошенко является с апреля текущего года, прошла презентация его книги "История ростовского летчика. Домой сквозь годы". "Американская мечта - это миф <…> Когда сидишь с ними 24/7 в маленьком помещении, понимаешь их менталитет. Американское общество сильно разрозненно, в основном по расовому признаку", - сказал Ярошенко. Он добавил, что, когда его возили в суд, он видел в США людей, которые "живут в трейлерах и маленьких фанерных домиках" и грязь на улицах. По его мнению, многие люди в США, особенно из американской глубинки, живут очень плохо, гораздо хуже, чем живет народ в России. Кроме того, содержание в американских тюрьмах гораздо хуже, чем в России. Ярошенко рассказал, что во время вспышки COVID-19 в США один из заключенных заболел, но тюремный врач вместо того, чтобы оказать ему помощь во время обхода сказал: "Пускай полежит, и все пройдет". Спустя два дня этот заключенный умер. Также, по словам Ярошенко, в США людям сильно "промывают мозги", особенно в отношении России. "Меня там на полном серьезе заключенные спрашивали, если ли у нас (в России) видеомагнитофоны и телефоны", - сказал он. Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля 2022 года Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

https://ria.ru/20231221/shpionazh-1917122037.html

https://ria.ru/20231124/mechta-1911548961.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, москва, константин ярошенко, тревор рид