https://ria.ru/20231227/vyvoz-1918398804.html

Правительство будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники

Правительство будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники - РИА Новости, 27.12.2023

Правительство будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники

Правительство России будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники и оборудования системообразующим компаниям и их "дочкам", следует из сообщения на... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:43

2023-12-27T11:43

2023-12-27T11:45

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство России будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники и оборудования системообразующим компаниям и их "дочкам", следует из сообщения на сайте кабмина. Правительство продлило на два года временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования. "Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла", - сообщил кабмин. При этом сделано новое послабление. "Смягчаются ограничения на вывоз отдельных видов товаров системообразующими и их дочерними организациями. Решение об экспорте товаров такими организациями будет принимать правительство на основании предложений профильных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231226/zapret-1918083709.html

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экономика, технологии, россия