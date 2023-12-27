https://ria.ru/20231227/vsu-1918374158.html

Количество вооружений у ВСУ быстро сокращается, заявил Чемезов

Количество вооружений у ВСУ быстро сокращается, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.12.2023

Количество вооружений у ВСУ быстро сокращается, заявил Чемезов

Количество вооружений всех классов у украинских войск быстро сокращается, восполнить эти потери украинский военно-промышленный комплекс не может, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:06

2023-12-27T10:06

2023-12-27T10:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей чемезов

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Количество вооружений всех классов у украинских войск быстро сокращается, восполнить эти потери украинский военно-промышленный комплекс не может, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Победить Россию невозможно, повторю слова президента. Поддержка Киева со стороны группы западных стран во главе с США ничего не решит. Количество вооружений всех классов, которые имеются у украинских войск, быстро сокращается. Восполнить эти потери украинский ВПК не в состоянии. Иностранная помощь сокращается – похоже, там начинают осознавать бесперспективность поддержки Украины", - сказал Чемезов. Он добавил, что со стороны российского оборонно-промышленного комплекса, "наоборот, набран такой темп производства, который позволяет не только восполнять потери, но и наращивать количество вооружений, техники в зоне СВО". Чемезов уточнил, что по снарядам для артиллерии объем производства в сравнении с 2021 годом увеличился примерно в 50 раз по отдельным видам, производство БМП, БМД и различных бронеавтомобилей, которые очень востребованы военными – более чем в пять раз, выпуск танков – почти в семь раз. "Надо учитывать, что мы проделали большую работу по модернизации наших предприятий еще до начала СВО. То есть это была плановая работа по приведению в порядок мощностей, внедрению современных решений и технологий", - рассказал глава "Ростеха". "Мы активно привлекаем специалистов – обучаем, предлагаем хорошую зарплату, даем социальный пакет, это и ДМС, и жилищная программа и так далее. Используем вахтовый метод, перебрасывая сотрудников из регионов на более сложные производственные участки. В прошлом году мы направили на такие меры поддержки сотрудников более 14 миллиардов рублей. Поэтому мы сегодня смогли кратно нарастить производство", - добавил он.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей чемезов, ростех, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр