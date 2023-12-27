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Количество вооружений у ВСУ быстро сокращается, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:06 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/vsu-1918374158.html
Количество вооружений у ВСУ быстро сокращается, заявил Чемезов
Количество вооружений у ВСУ быстро сокращается, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.12.2023
Количество вооружений у ВСУ быстро сокращается, заявил Чемезов
Количество вооружений всех классов у украинских войск быстро сокращается, восполнить эти потери украинский военно-промышленный комплекс не может, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:06
2023-12-27T10:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей чемезов
ростех
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Количество вооружений всех классов у украинских войск быстро сокращается, восполнить эти потери украинский военно-промышленный комплекс не может, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Победить Россию невозможно, повторю слова президента. Поддержка Киева со стороны группы западных стран во главе с США ничего не решит. Количество вооружений всех классов, которые имеются у украинских войск, быстро сокращается. Восполнить эти потери украинский ВПК не в состоянии. Иностранная помощь сокращается – похоже, там начинают осознавать бесперспективность поддержки Украины", - сказал Чемезов. Он добавил, что со стороны российского оборонно-промышленного комплекса, "наоборот, набран такой темп производства, который позволяет не только восполнять потери, но и наращивать количество вооружений, техники в зоне СВО". Чемезов уточнил, что по снарядам для артиллерии объем производства в сравнении с 2021 годом увеличился примерно в 50 раз по отдельным видам, производство БМП, БМД и различных бронеавтомобилей, которые очень востребованы военными – более чем в пять раз, выпуск танков – почти в семь раз. "Надо учитывать, что мы проделали большую работу по модернизации наших предприятий еще до начала СВО. То есть это была плановая работа по приведению в порядок мощностей, внедрению современных решений и технологий", - рассказал глава "Ростеха". "Мы активно привлекаем специалистов – обучаем, предлагаем хорошую зарплату, даем социальный пакет, это и ДМС, и жилищная программа и так далее. Используем вахтовый метод, перебрасывая сотрудников из регионов на более сложные производственные участки. В прошлом году мы направили на такие меры поддержки сотрудников более 14 миллиардов рублей. Поэтому мы сегодня смогли кратно нарастить производство", - добавил он.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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безопасность, россия, сергей чемезов, ростех, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Количество вооружений у ВСУ быстро сокращается, заявил Чемезов

Чемезов: украинский ВПК не может восполнить потери вооружений у армии

© AP Photo / LIBKOSУничтоженный БТР ВСУ иностранного производства
Уничтоженный БТР ВСУ иностранного производства - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Уничтоженный БТР ВСУ иностранного производства. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Количество вооружений всех классов у украинских войск быстро сокращается, восполнить эти потери украинский военно-промышленный комплекс не может, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Победить Россию невозможно, повторю слова президента. Поддержка Киева со стороны группы западных стран во главе с США ничего не решит. Количество вооружений всех классов, которые имеются у украинских войск, быстро сокращается. Восполнить эти потери украинский ВПК не в состоянии. Иностранная помощь сокращается – похоже, там начинают осознавать бесперспективность поддержки Украины", - сказал Чемезов.
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Он добавил, что со стороны российского оборонно-промышленного комплекса, "наоборот, набран такой темп производства, который позволяет не только восполнять потери, но и наращивать количество вооружений, техники в зоне СВО". Чемезов уточнил, что по снарядам для артиллерии объем производства в сравнении с 2021 годом увеличился примерно в 50 раз по отдельным видам, производство БМП, БМД и различных бронеавтомобилей, которые очень востребованы военными – более чем в пять раз, выпуск танков – почти в семь раз.
"Надо учитывать, что мы проделали большую работу по модернизации наших предприятий еще до начала СВО. То есть это была плановая работа по приведению в порядок мощностей, внедрению современных решений и технологий", - рассказал глава "Ростеха".
"Мы активно привлекаем специалистов – обучаем, предлагаем хорошую зарплату, даем социальный пакет, это и ДМС, и жилищная программа и так далее. Используем вахтовый метод, перебрасывая сотрудников из регионов на более сложные производственные участки. В прошлом году мы направили на такие меры поддержки сотрудников более 14 миллиардов рублей. Поэтому мы сегодня смогли кратно нарастить производство", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ЧемезовРостехВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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