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"Загнали как собак". В Киеве пожалели о решении по конфликту с Россией - РИА Новости, 27.12.2023
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03:36 27.12.2023 (обновлено: 04:54 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html
"Загнали как собак". В Киеве пожалели о решении по конфликту с Россией
"Загнали как собак". В Киеве пожалели о решении по конфликту с Россией - РИА Новости, 27.12.2023
"Загнали как собак". В Киеве пожалели о решении по конфликту с Россией
Законы, регулирующие мобилизацию украинцев, нелогичны и жестоки, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T03:36
2023-12-27T04:54
в мире
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россия
вадим карасев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Законы, регулирующие мобилизацию украинцев, нелогичны и жестоки, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву."По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект", — предупредил политик.По его словам, в новом законопроекте по мобилизации все направлено на то, чтобы мстить тем, кто не хочет воевать. Эта месть, заключил политик, нарушает права и свободы украинцев. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, киев, россия, вадим карасев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Киев, Россия, Вадим Карасев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Загнали как собак". В Киеве пожалели о решении по конфликту с Россией

Депутат Рады Шевченко заявил, что проект о мобилизации загоняет украинцев в угол

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Законы, регулирующие мобилизацию украинцев, нелогичны и жестоки, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву.
«
"По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект", — предупредил политик.
По его словам, в новом законопроекте по мобилизации все направлено на то, чтобы мстить тем, кто не хочет воевать. Эта месть, заключил политик, нарушает права и свободы украинцев.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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В миреУкраинаКиевРоссияВадим КарасевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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