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В Дели уверены, что встреча Путина и Моди пройдет в следующем году - РИА Новости, 27.12.2023
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14:41 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/vstrecha-1918454504.html
В Дели уверены, что встреча Путина и Моди пройдет в следующем году
В Дели уверены, что встреча Путина и Моди пройдет в следующем году - РИА Новости, 27.12.2023
В Дели уверены, что встреча Путина и Моди пройдет в следующем году
Встреча лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди пройдет в следующем году, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:41
2023-12-27T14:41
дели
политика
россия
индия
владимир путин
субраманиам джайшанкар
нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Встреча лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди пройдет в следующем году, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Традиции ежегодных встреч между нашими лидерами - это то, что мы очень высоко ценим… Это не вопрос возобновления саммитов, в этом году мы были председателями в G20, а на конец года пришлись определенные моменты, и обстоятельства сложились так, что в этом году встреча не смогла состояться. Уверены, что ежегодный саммит возобновится и будет проведен в следующем году", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. В конце прошлого года агентство Блумберг сообщило, что Моди якобы отказался от встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил журналистам, комментируя публикацию, что "до конца (2022) года никаких встреч и не планировалось, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов". Он добавил, что на следующий, 2023 год, график будет согласовываться. В МИД РФ, комментируя публикацию, также заявили, что считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит Моди в Россию в 2022 году был отменен, так как такого визита и не планировалось. Позже посол Индии в России Паван Капур заявил РИА Новости, что встреча Путина и Моди планируется в 2023 году. По его словам, лидеры находятся в постоянном контакте друг с другом. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил РИА Новости, что у лидеров России и Индии нет необходимости искусственно демонстрировать миру прочность связей двух стран.
https://ria.ru/20231227/putin-1918449571.html
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дели, политика, россия, индия, владимир путин, субраманиам джайшанкар, нарендра моди
Дели, Политика, Россия, Индия, Владимир Путин, Субраманиам Джайшанкар, Нарендра Моди
В Дели уверены, что встреча Путина и Моди пройдет в следующем году

Глава МИД Индии: в Дели очень высоко ценят традиционные встречи Путина и Моди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Встреча лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди пройдет в следующем году, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
«
"Традиции ежегодных встреч между нашими лидерами - это то, что мы очень высоко ценим… Это не вопрос возобновления саммитов, в этом году мы были председателями в G20, а на конец года пришлись определенные моменты, и обстоятельства сложились так, что в этом году встреча не смогла состояться. Уверены, что ежегодный саммит возобновится и будет проведен в следующем году", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Путин примет главу МИД Индии
Вчера, 14:25
В конце прошлого года агентство Блумберг сообщило, что Моди якобы отказался от встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил журналистам, комментируя публикацию, что "до конца (2022) года никаких встреч и не планировалось, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов". Он добавил, что на следующий, 2023 год, график будет согласовываться. В МИД РФ, комментируя публикацию, также заявили, что считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит Моди в Россию в 2022 году был отменен, так как такого визита и не планировалось.
Позже посол Индии в России Паван Капур заявил РИА Новости, что встреча Путина и Моди планируется в 2023 году. По его словам, лидеры находятся в постоянном контакте друг с другом. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил РИА Новости, что у лидеров России и Индии нет необходимости искусственно демонстрировать миру прочность связей двух стран.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Глава МИД Индии назвал Россию надежным и ценным партнером
Вчера, 14:00
 
ДелиПолитикаРоссияИндияВладимир ПутинСубраманиам ДжайшанкарНарендра Моди
 
 
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