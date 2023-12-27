В Дели уверены, что встреча Путина и Моди пройдет в следующем году
Глава МИД Индии: в Дели очень высоко ценят традиционные встречи Путина и Моди
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Встреча лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди пройдет в следующем году, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
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"Традиции ежегодных встреч между нашими лидерами - это то, что мы очень высоко ценим… Это не вопрос возобновления саммитов, в этом году мы были председателями в G20, а на конец года пришлись определенные моменты, и обстоятельства сложились так, что в этом году встреча не смогла состояться. Уверены, что ежегодный саммит возобновится и будет проведен в следующем году", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В конце прошлого года агентство Блумберг сообщило, что Моди якобы отказался от встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил журналистам, комментируя публикацию, что "до конца (2022) года никаких встреч и не планировалось, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов". Он добавил, что на следующий, 2023 год, график будет согласовываться. В МИД РФ, комментируя публикацию, также заявили, что считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит Моди в Россию в 2022 году был отменен, так как такого визита и не планировалось.
Позже посол Индии в России Паван Капур заявил РИА Новости, что встреча Путина и Моди планируется в 2023 году. По его словам, лидеры находятся в постоянном контакте друг с другом. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил РИА Новости, что у лидеров России и Индии нет необходимости искусственно демонстрировать миру прочность связей двух стран.