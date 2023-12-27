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Песков раскрыл детали встречи Путина и Миллера - РИА Новости, 27.12.2023
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14:35 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/vstrecha-1918453004.html
Песков раскрыл детали встречи Путина и Миллера
Песков раскрыл детали встречи Путина и Миллера - РИА Новости, 27.12.2023
Песков раскрыл детали встречи Путина и Миллера
Встреча президента России Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера была продолжительной и детальной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:35
2023-12-27T14:35
россия
алексей миллер
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера была продолжительной и детальной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера работа президента завершилась около двух часов ночи. То есть это фактически было по сегодня, потому что состоялись отдельные двусторонние встречи и с президентом Казахстана, и с президентом Узбекистана. И потом была очень продолжительная детальная встреча с главой "Газпрома" Алексеем Миллером", - сказал Песков. Во время встречи во вторник президент обсудил с главой "Газпрома" газификацию и догазификацию в России, на которую компания выделит рекордную сумму в 270,3 миллиарда рублей - на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.
https://ria.ru/20231214/putin-1915825301.html
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россия, алексей миллер, владимир путин
Россия, Алексей Миллер, Владимир Путин
Песков раскрыл детали встречи Путина и Миллера

Песков: встреча Путина с Миллером была продолжительной и детальной

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Газпром Алексеем Миллером - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера была продолжительной и детальной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера работа президента завершилась около двух часов ночи. То есть это фактически было по сегодня, потому что состоялись отдельные двусторонние встречи и с президентом Казахстана, и с президентом Узбекистана. И потом была очень продолжительная детальная встреча с главой "Газпрома" Алексеем Миллером", - сказал Песков.
Во время встречи во вторник президент обсудил с главой "Газпрома" газификацию и догазификацию в России, на которую компания выделит рекордную сумму в 270,3 миллиарда рублей - на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.
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