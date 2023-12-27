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Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечты детей - РИА Новости, 27.12.2023
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12:01 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/vizit-1918403092.html
Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечты детей
Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечты детей - РИА Новости, 27.12.2023
Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечты детей
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" пообещал 9-летнему мальчику по имени Лев из ЛНР визит на производство троллейбусов или... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:01
2023-12-27T12:01
общество
луганская народная республика
марат хуснуллин
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" пообещал 9-летнему мальчику по имени Лев из ЛНР визит на производство троллейбусов или электробусов."Это мы организуем. У нас как раз сейчас программа развития "Мобильный город", поэтому активно очень строятся и троллейбусы, и автобусы", - пообещал Хуснуллин, прочитав желание с елки. Также вице-премьер исполнит желание 9-летней Елизаветы из Санкт-Петербурга, которая мечтает побывать во Дворце художественной гимнастики в Москве. "Это я с удовольствием, так как я сам занимался строительством и организацией этого проекта. Поэтому я с удовольствием ей это организую", - отметил Хуснуллин. Всероссийская благотворительная акция " Елка желаний " проходит с 2018 года. Всего за 5 лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
https://ria.ru/20211221/elka-1764693167.html
https://ria.ru/20211224/zhelanie-1765388466.html
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общество, луганская народная республика, марат хуснуллин, россия
Общество, Луганская Народная Республика, Марат Хуснуллин, Россия
Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечты детей

Хуснуллин пообещал мальчику из ЛНР визит на производство электробусов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Марат Хуснуллин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" пообещал 9-летнему мальчику по имени Лев из ЛНР визит на производство троллейбусов или электробусов.
"Это мы организуем. У нас как раз сейчас программа развития "Мобильный город", поэтому активно очень строятся и троллейбусы, и автобусы", - пообещал Хуснуллин, прочитав желание с елки.
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Также вице-премьер исполнит желание 9-летней Елизаветы из Санкт-Петербурга, которая мечтает побывать во Дворце художественной гимнастики в Москве.
"Это я с удовольствием, так как я сам занимался строительством и организацией этого проекта. Поэтому я с удовольствием ей это организую", - отметил Хуснуллин.
Всероссийская благотворительная акция " Елка желаний " проходит с 2018 года. Всего за 5 лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаМарат ХуснуллинРоссия
 
 
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