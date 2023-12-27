Рейтинг@Mail.ru
Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 27.12.2023 (обновлено: 17:29 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/video-1918518887.html
Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми
Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми - РИА Новости, 27.12.2023
Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми
Минтранс опроверг информацию, что видео, на котором покрытую льдом трассу пытаются на четвереньках переползти люди, а в кювете лежат автомобили, снято в Омской... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:26
2023-12-27T17:29
происшествия
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918519711_75:0:2038:1104_1920x0_80_0_0_572a681071ad88861065996f9b0398a3.jpg
ОМСК, 27 дек - РИА Новости. Минтранс опроверг информацию, что видео, на котором покрытую льдом трассу пытаются на четвереньках переползти люди, а в кювете лежат автомобили, снято в Омской области. Видео массово рассылалось в мессенджерах и распространялось в Telegram-каналах. На кадрах люди тщетно пытаются переползти обледенелую трассу под порывами ветра. В комментариях указывалось, что видео снято в Омской области на трассе "Омск - Павлодар". При этом на одном из автомобилей видна надпись полиция, написанная латиницей. "На данный момент на дорогах в Омской области ситуация стабильная. Обращений и жалоб от граждан по данному поводу не поступало. На дорогах работает техника. Все ограничения движения из-за непогоды в регионе сняли вчера после 20.00. По всей видимости, видео снято не в Омской области", - сообщили РИА Новости в областном минтрансе. Во вторник в регионе из-за погодных условий и аномально теплой погоды было введено временное ограничение для автобусов, такси и маршруток.
https://ria.ru/20231218/tynda-1916476580.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918519711_577:0:2049:1104_1920x0_80_0_0_52ef00602468d9d71be036cf444e3267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми

Минтранс опроверг имеющиеся данные о видео с ползущими по ледяной дороге людьми

© Кадр видео очевидцаКадр видео с ползущими по ледяной дороге людьми
Кадр видео с ползущими по ледяной дороге людьми
© Кадр видео очевидца
Кадр видео с ползущими по ледяной дороге людьми
Читать ria.ru в
ОМСК, 27 дек - РИА Новости. Минтранс опроверг информацию, что видео, на котором покрытую льдом трассу пытаются на четвереньках переползти люди, а в кювете лежат автомобили, снято в Омской области.
Видео массово рассылалось в мессенджерах и распространялось в Telegram-каналах. На кадрах люди тщетно пытаются переползти обледенелую трассу под порывами ветра. В комментариях указывалось, что видео снято в Омской области на трассе "Омск - Павлодар". При этом на одном из автомобилей видна надпись полиция, написанная латиницей.
«
"На данный момент на дорогах в Омской области ситуация стабильная. Обращений и жалоб от граждан по данному поводу не поступало. На дорогах работает техника. Все ограничения движения из-за непогоды в регионе сняли вчера после 20.00. По всей видимости, видео снято не в Омской области", - сообщили РИА Новости в областном минтрансе.
Во вторник в регионе из-за погодных условий и аномально теплой погоды было введено временное ограничение для автобусов, такси и маршруток.
Город Тында - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Мэр Тынды отреагировал на видео с инвалидом, ползущим домой по теплотрассе
18 декабря, 13:28
 
ПроисшествияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала