https://ria.ru/20231227/video-1918518887.html
Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми
Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми - РИА Новости, 27.12.2023
Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми
Минтранс опроверг информацию, что видео, на котором покрытую льдом трассу пытаются на четвереньках переползти люди, а в кювете лежат автомобили, снято в Омской... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:26
2023-12-27T17:26
2023-12-27T17:29
происшествия
омская область
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ОМСК, 27 дек - РИА Новости. Минтранс опроверг информацию, что видео, на котором покрытую льдом трассу пытаются на четвереньках переползти люди, а в кювете лежат автомобили, снято в Омской области. Видео массово рассылалось в мессенджерах и распространялось в Telegram-каналах. На кадрах люди тщетно пытаются переползти обледенелую трассу под порывами ветра. В комментариях указывалось, что видео снято в Омской области на трассе "Омск - Павлодар". При этом на одном из автомобилей видна надпись полиция, написанная латиницей. "На данный момент на дорогах в Омской области ситуация стабильная. Обращений и жалоб от граждан по данному поводу не поступало. На дорогах работает техника. Все ограничения движения из-за непогоды в регионе сняли вчера после 20.00. По всей видимости, видео снято не в Омской области", - сообщили РИА Новости в областном минтрансе. Во вторник в регионе из-за погодных условий и аномально теплой погоды было введено временное ограничение для автобусов, такси и маршруток.
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омская область
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми
Минтранс опроверг имеющиеся данные о видео с ползущими по ледяной дороге людьми
ОМСК, 27 дек - РИА Новости. Минтранс опроверг информацию, что видео, на котором покрытую льдом трассу пытаются на четвереньках переползти люди, а в кювете лежат автомобили, снято в Омской области.
Видео массово рассылалось в мессенджерах и распространялось в Telegram-каналах. На кадрах люди тщетно пытаются переползти обледенелую трассу под порывами ветра. В комментариях указывалось, что видео снято в Омской области на трассе "Омск - Павлодар". При этом на одном из автомобилей видна надпись полиция, написанная латиницей.
«
"На данный момент на дорогах в Омской области ситуация стабильная. Обращений и жалоб от граждан по данному поводу не поступало. На дорогах работает техника. Все ограничения движения из-за непогоды в регионе сняли вчера после 20.00. По всей видимости, видео снято не в Омской области", - сообщили РИА Новости в областном минтрансе.
Во вторник в регионе из-за погодных условий и аномально теплой погоды было введено временное ограничение для автобусов, такси и маршруток.
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