https://ria.ru/20231227/video-1918518887.html

Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми

Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми - РИА Новости, 27.12.2023

Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми

Минтранс опроверг информацию, что видео, на котором покрытую льдом трассу пытаются на четвереньках переползти люди, а в кювете лежат автомобили, снято в Омской... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:26

2023-12-27T17:26

2023-12-27T17:29

происшествия

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918519711_75:0:2038:1104_1920x0_80_0_0_572a681071ad88861065996f9b0398a3.jpg

ОМСК, 27 дек - РИА Новости. Минтранс опроверг информацию, что видео, на котором покрытую льдом трассу пытаются на четвереньках переползти люди, а в кювете лежат автомобили, снято в Омской области. Видео массово рассылалось в мессенджерах и распространялось в Telegram-каналах. На кадрах люди тщетно пытаются переползти обледенелую трассу под порывами ветра. В комментариях указывалось, что видео снято в Омской области на трассе "Омск - Павлодар". При этом на одном из автомобилей видна надпись полиция, написанная латиницей. "На данный момент на дорогах в Омской области ситуация стабильная. Обращений и жалоб от граждан по данному поводу не поступало. На дорогах работает техника. Все ограничения движения из-за непогоды в регионе сняли вчера после 20.00. По всей видимости, видео снято не в Омской области", - сообщили РИА Новости в областном минтрансе. Во вторник в регионе из-за погодных условий и аномально теплой погоды было введено временное ограничение для автобусов, такси и маршруток.

https://ria.ru/20231218/tynda-1916476580.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область