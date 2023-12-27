Власти Ингушетии поздравили единственного живущего в регионе ветерана ВОВ
Власти Ингушетии поздравили последнего в регионе ветерана ВОВ с Новым годом
© Правительство Республики ИнгушетияУчастник Великой Отечественной войны Магомед Медаров
© Правительство Республики Ингушетия
Участник Великой Отечественной войны Магомед Медаров
НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии поздравили с наступающим Новым годом последнего из оставшихся в регионе ветеранов Великой Отечественной войны Магомеда Медарова, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
«
"По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова первый вице-премьер правительства Ингушетии Магомед Евлоев навестил ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова. Единственному оставшемуся в живых ветерану передали корзину с фруктами и сладостями, а также материальную помощь", - говорится в сообщении.
Калиматов назвал Медарова человеком "невероятного мужества и характера", который пользуется большим уважением и авторитетом среди соотечественников и является "блестящим примером силы духа и патриотизма".
«
"Привнести в дом немного праздничного настроения в канун Нового года, оказать небольшой знак внимания – это самое малое, что можно сделать, чтобы в очередной раз выразить признательность и сказать "спасибо" за большой вклад в Победу и труд в военные и послевоенные годы", - написал глава Ингушетии в своем Telegram-канале.
Медаров с августа 2022 года остался единственным ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. В годы войны он служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Медаров был дважды ранен, он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".