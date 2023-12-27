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Власти Ингушетии поздравили единственного живущего в регионе ветерана ВОВ - РИА Новости, 27.12.2023
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18:56 27.12.2023 (обновлено: 19:02 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/veteran-1918553718.html
Власти Ингушетии поздравили единственного живущего в регионе ветерана ВОВ
Власти Ингушетии поздравили единственного живущего в регионе ветерана ВОВ - РИА Новости, 27.12.2023
Власти Ингушетии поздравили единственного живущего в регионе ветерана ВОВ
Власти Ингушетии поздравили с наступающим Новым годом последнего из оставшихся в регионе ветеранов Великой Отечественной войны Магомеда Медарова, сообщила... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:56
2023-12-27T19:02
общество
белоруссия
магомед евлоев
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НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии поздравили с наступающим Новым годом последнего из оставшихся в регионе ветеранов Великой Отечественной войны Магомеда Медарова, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. "По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова первый вице-премьер правительства Ингушетии Магомед Евлоев навестил ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова. Единственному оставшемуся в живых ветерану передали корзину с фруктами и сладостями, а также материальную помощь", - говорится в сообщении. Калиматов назвал Медарова человеком "невероятного мужества и характера", который пользуется большим уважением и авторитетом среди соотечественников и является "блестящим примером силы духа и патриотизма". "Привнести в дом немного праздничного настроения в канун Нового года, оказать небольшой знак внимания – это самое малое, что можно сделать, чтобы в очередной раз выразить признательность и сказать "спасибо" за большой вклад в Победу и труд в военные и послевоенные годы", - написал глава Ингушетии в своем Telegram-канале. Медаров с августа 2022 года остался единственным ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. В годы войны он служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Медаров был дважды ранен, он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".
https://ria.ru/20231220/veterany-1917097690.html
https://ria.ru/20231226/pozdravlenie-1918075556.html
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общество, белоруссия, магомед евлоев
Общество, Белоруссия, Магомед Евлоев
Власти Ингушетии поздравили единственного живущего в регионе ветерана ВОВ

Власти Ингушетии поздравили последнего в регионе ветерана ВОВ с Новым годом

© Правительство Республики ИнгушетияУчастник Великой Отечественной войны Магомед Медаров
Участник Великой Отечественной войны Магомед Медаров
© Правительство Республики Ингушетия
Участник Великой Отечественной войны Магомед Медаров
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии поздравили с наступающим Новым годом последнего из оставшихся в регионе ветеранов Великой Отечественной войны Магомеда Медарова, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
«
"По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова первый вице-премьер правительства Ингушетии Магомед Евлоев навестил ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова. Единственному оставшемуся в живых ветерану передали корзину с фруктами и сладостями, а также материальную помощь", - говорится в сообщении.
Прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны в Ереване. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Ереване в преддверии Нового года чествовали ветеранов ВОВ
20 декабря, 22:39
Калиматов назвал Медарова человеком "невероятного мужества и характера", который пользуется большим уважением и авторитетом среди соотечественников и является "блестящим примером силы духа и патриотизма".
«
"Привнести в дом немного праздничного настроения в канун Нового года, оказать небольшой знак внимания – это самое малое, что можно сделать, чтобы в очередной раз выразить признательность и сказать "спасибо" за большой вклад в Победу и труд в военные и послевоенные годы", - написал глава Ингушетии в своем Telegram-канале.
Медаров с августа 2022 года остался единственным ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. В годы войны он служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Медаров был дважды ранен, он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Ветераны Великой Отечественной поздравили штурмовиков ЦВО с Новым годом
26 декабря, 05:05
 
ОбществоБелоруссияМагомед Евлоев
 
 
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