https://ria.ru/20231227/vecherinka-1918375508.html
Захарова считает, что у участников "голой вечеринки" есть шанс исправиться
Захарова считает, что у участников "голой вечеринки" есть шанс исправиться - РИА Новости, 27.12.2023
Захарова считает, что у участников "голой вечеринки" есть шанс исправиться
Общественное осуждение, которое обрушилось на участников скандальной "голой вечеринки" в Москве, дает им шанс стать лучше через страдания и работу над собой,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:11
2023-12-27T10:11
2023-12-27T10:11
россия
мария захарова
анастасия ивлеева
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Общественное осуждение, которое обрушилось на участников скандальной "голой вечеринки" в Москве, дает им шанс стать лучше через страдания и работу над собой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала блогер Анастасия Ивлеева. Вечеринка получила скандальную огласку, некоторые ее участники записали видеообращения с покаяниями к жителям России. Сама Ивлеева попросила "второй шанс" у россиян и принесла извинения артистам. В эфире радио Sputnik Захарова отметила, что участники вечеринки действительно столкнулись с болезненным для них осуждением всей страны, которая "встала и сказала: "Мы хотим жить по-другому, мы больше не хотим терпеть навязывание нам вот этого мрака". "У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и, наверное, найти этот самый путь к тому, чтобы стать чуть лучше. Не ради нас, не ради кого-то, не для того, чтобы показаться на экране чуть привлекательнее или сыграть какую-то роль якобы раскаявшихся, а по-настоящему, ради себя в первую очередь", - заявила Захарова. Она также отметила, что каждому человеку на каком-то этапе - в семье, в школе, на работе, "в пространстве жизненном" - преподают похожие по болезненности уроки. "Вопрос только в том, сумеешь выйти и вынести из этой жизненной ситуации какой-то вывод, который тебя сделает лучше, или это все будет зря?.. Я искренне надеюсь, что то, что сейчас эти люди проходят, позволит им осознать всю эту ситуацию и действительно стать лучше", - добавила она.
https://ria.ru/20231221/mizulina-1917216115.html
https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, анастасия ивлеева, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, Анастасия Ивлеева, Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова считает, что у участников "голой вечеринки" есть шанс исправиться
Захарова: возмущение россиян дает участникам "голой вечеринки" шанс исправиться
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Общественное осуждение, которое обрушилось на участников скандальной "голой вечеринки" в Москве, дает им шанс стать лучше через страдания и работу над собой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала блогер Анастасия Ивлеева
. Вечеринка получила скандальную огласку, некоторые ее участники записали видеообращения с покаяниями к жителям России. Сама Ивлеева попросила "второй шанс" у россиян и принесла извинения артистам.
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В эфире радио Sputnik Захарова отметила, что участники вечеринки действительно столкнулись с болезненным для них осуждением всей страны, которая "встала и сказала: "Мы хотим жить по-другому, мы больше не хотим терпеть навязывание нам вот этого мрака".
"У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и, наверное, найти этот самый путь к тому, чтобы стать чуть лучше. Не ради нас, не ради кого-то, не для того, чтобы показаться на экране чуть привлекательнее или сыграть какую-то роль якобы раскаявшихся, а по-настоящему, ради себя в первую очередь", - заявила Захарова.
Она также отметила, что каждому человеку на каком-то этапе - в семье, в школе, на работе, "в пространстве жизненном" - преподают похожие по болезненности уроки. "Вопрос только в том, сумеешь выйти и вынести из этой жизненной ситуации какой-то вывод, который тебя сделает лучше, или это все будет зря?.. Я искренне надеюсь, что то, что сейчас эти люди проходят, позволит им осознать всю эту ситуацию и действительно стать лучше", - добавила она.
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