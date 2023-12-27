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Житель Урала напал с ножом на своих родителей-пенсионеров - РИА Новости, 27.12.2023
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14:18 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/uralets-1918446733.html
Житель Урала напал с ножом на своих родителей-пенсионеров
Житель Урала напал с ножом на своих родителей-пенсионеров - РИА Новости, 27.12.2023
Житель Урала напал с ножом на своих родителей-пенсионеров
Житель Верхней Пышмы напал с ножом на своих родителей-пенсионеров, отца убил, мать ранил, она находится в больнице, сообщил журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:18
2023-12-27T14:18
происшествия
верхняя пышма
уральский
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Житель Верхней Пышмы напал с ножом на своих родителей-пенсионеров, отца убил, мать ранил, она находится в больнице, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По данным региональных управлений МВД и СК, во вторник в квартире дома по улице Уральских рабочих в Верхней Пышме 37-летний сын напал на своих 65-летнего отца и 64-летнюю мать и нанес "несколько ударов ножом". "После того, как сын напал на своих родителей-пенсионеров с ножом, они все-таки успели выбежать из квартиры и запереть его в жилище. К сожалению, ножевые раны для отца оказались смертельными, он скончался на лестничной площадке второго этажа. Его супруга чудом выжила, сейчас женщине оказывается необходимая неотложная медицинская помощь в больнице", – сказал Горелых. Он уточнил, что в полицию позвонил брат подозреваемого, которому мать успела сообщить о произошедшем в квартире конфликте. При задержании мужчина не оказал сопротивления. Ранее он не был судим, но состоит на учете у врачей, отметил представитель полиции. Как сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве своего отца и в покушении на убийство матери, он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. "По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств... Фигурант допрошен, в ближайшее время планируется выполнить с его участием ряд иных процессуальных действий. В том числе, с учетом установленных в ходе следствия обстоятельств совершения преступления и иных сведений, в отношении фигуранта будет проведена судебная психиатрическая экспертиза", – подчеркнул Шульга.
https://ria.ru/20231225/zaderzhanie-1917961558.html
https://ria.ru/20231226/sk-1918162690.html
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происшествия, верхняя пышма, уральский, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Верхняя Пышма, Уральский, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Урала напал с ножом на своих родителей-пенсионеров

Уралец напал с ножом на своих родителей-пенсионеров — отца убил, мать ранил

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Житель Верхней Пышмы напал с ножом на своих родителей-пенсионеров, отца убил, мать ранил, она находится в больнице, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По данным региональных управлений МВД и СК, во вторник в квартире дома по улице Уральских рабочих в Верхней Пышме 37-летний сын напал на своих 65-летнего отца и 64-летнюю мать и нанес "несколько ударов ножом".
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«
"После того, как сын напал на своих родителей-пенсионеров с ножом, они все-таки успели выбежать из квартиры и запереть его в жилище. К сожалению, ножевые раны для отца оказались смертельными, он скончался на лестничной площадке второго этажа. Его супруга чудом выжила, сейчас женщине оказывается необходимая неотложная медицинская помощь в больнице", – сказал Горелых.
Он уточнил, что в полицию позвонил брат подозреваемого, которому мать успела сообщить о произошедшем в квартире конфликте. При задержании мужчина не оказал сопротивления. Ранее он не был судим, но состоит на учете у врачей, отметил представитель полиции.
Как сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве своего отца и в покушении на убийство матери, он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.
«
"По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств... Фигурант допрошен, в ближайшее время планируется выполнить с его участием ряд иных процессуальных действий. В том числе, с учетом установленных в ходе следствия обстоятельств совершения преступления и иных сведений, в отношении фигуранта будет проведена судебная психиатрическая экспертиза", – подчеркнул Шульга.
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ПроисшествияВерхняя ПышмаУральскийРоссияАлександр ШульгаВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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