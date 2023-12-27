Рейтинг@Mail.ru
Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/umpk-1918356285.html
Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью
Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью - РИА Новости, 27.12.2023
Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью
Ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК), которые обеспечат большую дальность применения авиабомб, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:04
2023-12-27T07:04
безопасность
сергей чемезов
ростех
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК), которые обеспечат большую дальность применения авиабомб, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что УМПК уже "наделали шума" и позволяют сделать из обычных свободнопадающих бомб управляемые высокоточные боеприпасы. "Ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб", - сказал он. Глава "Ростеха" добавил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 сейчас регулярно применяют бомбы с УМПК в зоне СВО, поражая украинские военные объекты. "Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки. С помощью наших модулей к данному моменту уничтожены уже сотни украинских военных целей", - добавил он.
https://ria.ru/20231227/snaryad-1918353821.html
https://ria.ru/20231227/gaubitsa-1918351660.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергей чемезов, ростех, су-34
Безопасность, Сергей Чемезов, Ростех, Су-34
Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью

Чемезов: ведутся работы по УМПК с большей дальностью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК), которые обеспечат большую дальность применения авиабомб, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Он отметил, что УМПК уже "наделали шума" и позволяют сделать из обычных свободнопадающих бомб управляемые высокоточные боеприпасы.
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В России разрабатывают новый управляемый снаряд для РСЗО
06:08
"Ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб", - сказал он.
Глава "Ростеха" добавил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 сейчас регулярно применяют бомбы с УМПК в зоне СВО, поражая украинские военные объекты.
"Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки. С помощью наших модулей к данному моменту уничтожены уже сотни украинских военных целей", - добавил он.
Гаубица Коалиция - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Чемезов рассказал, когда в зоне СВО появится гаубица "Коалиция"
05:08
 
БезопасностьСергей ЧемезовРостехСу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала