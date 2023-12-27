https://ria.ru/20231227/umpk-1918356285.html

Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью

Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью - РИА Новости, 27.12.2023

Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью

Ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК), которые обеспечат большую дальность применения авиабомб, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T07:04

2023-12-27T07:04

2023-12-27T07:04

безопасность

сергей чемезов

ростех

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК), которые обеспечат большую дальность применения авиабомб, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что УМПК уже "наделали шума" и позволяют сделать из обычных свободнопадающих бомб управляемые высокоточные боеприпасы. "Ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб", - сказал он. Глава "Ростеха" добавил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 сейчас регулярно применяют бомбы с УМПК в зоне СВО, поражая украинские военные объекты. "Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки. С помощью наших модулей к данному моменту уничтожены уже сотни украинских военных целей", - добавил он.

https://ria.ru/20231227/snaryad-1918353821.html

https://ria.ru/20231227/gaubitsa-1918351660.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей чемезов, ростех, су-34