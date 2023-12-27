https://ria.ru/20231227/umpk-1918356285.html
Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью
Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью - РИА Новости, 27.12.2023
Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью
Ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК), которые обеспечат большую дальность применения авиабомб, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:04
2023-12-27T07:04
2023-12-27T07:04
безопасность
сергей чемезов
ростех
су-34
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК), которые обеспечат большую дальность применения авиабомб, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что УМПК уже "наделали шума" и позволяют сделать из обычных свободнопадающих бомб управляемые высокоточные боеприпасы. "Ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб", - сказал он. Глава "Ростеха" добавил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 сейчас регулярно применяют бомбы с УМПК в зоне СВО, поражая украинские военные объекты. "Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки. С помощью наших модулей к данному моменту уничтожены уже сотни украинских военных целей", - добавил он.
https://ria.ru/20231227/snaryad-1918353821.html
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безопасность, сергей чемезов, ростех, су-34
Безопасность, Сергей Чемезов, Ростех, Су-34
Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью
Чемезов: ведутся работы по УМПК с большей дальностью
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК), которые обеспечат большую дальность применения авиабомб, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Он отметил, что УМПК уже "наделали шума" и позволяют сделать из обычных свободнопадающих бомб управляемые высокоточные боеприпасы.
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"Ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб", - сказал он.
Глава "Ростеха" добавил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 сейчас регулярно применяют бомбы с УМПК в зоне СВО, поражая украинские военные объекты.
"Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки. С помощью наших модулей к данному моменту уничтожены уже сотни украинских военных целей", - добавил он.
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