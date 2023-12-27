https://ria.ru/20231227/ukraina-1918512479.html

Украина и ЮАР обсудили предложенную Зеленским "формулу мира"

Украина и ЮАР обсудили предложенную Зеленским "формулу мира" - РИА Новости, 27.12.2023

Украина и ЮАР обсудили предложенную Зеленским "формулу мира"

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону с советником президента ЮАР по нацбезопасности Сидни... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:13

2023-12-27T17:13

2023-12-27T17:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей ермак

юар

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону с советником президента ЮАР по нацбезопасности Сидни Муфамади запланированные мероприятия по реализации киевской "формулы мира", хотя переговоры с Москвой по урегулированию конфликта Киев запретил на законодательном уровне. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. "Провел телефонный разговор с советником президента Южно-Африканской Республики по национальной безопасности Сидни Муфамади. Обменялись мнениями по подготовке к следующей встрече советников по нацбезопасности и проведению ключевых мероприятий по реализации пунктов "формулы мира" в следующем году", - написал Ермак. Он отметил, что стороны обсудили вопросы контактов между Украиной и ЮАР в ближайшей перспективе. В ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев стремится вывести сотрудничество с ЮАР на качественно новый уровень. По словам Кулебы, Украина имеет свою "формулу мира", которая должна стать основой любых мирных усилий и пригласил африканские страны присоединиться к ее реализации. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230731/peregovory-1887334113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, андрей ермак, юар, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр