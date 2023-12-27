Украина и ЮАР обсудили предложенную Зеленским "формулу мира"
Офис Зеленского обсудил с советником президента ЮАР украинскую "формулу мира"
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону с советником президента ЮАР по нацбезопасности Сидни Муфамади запланированные мероприятия по реализации киевской "формулы мира", хотя переговоры с Москвой по урегулированию конфликта Киев запретил на законодательном уровне.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
"Провел телефонный разговор с советником президента Южно-Африканской Республики по национальной безопасности Сидни Муфамади. Обменялись мнениями по подготовке к следующей встрече советников по нацбезопасности и проведению ключевых мероприятий по реализации пунктов "формулы мира" в следующем году", - написал Ермак. Он отметил, что стороны обсудили вопросы контактов между Украиной и ЮАР в ближайшей перспективе.
В ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев стремится вывести сотрудничество с ЮАР на качественно новый уровень. По словам Кулебы, Украина имеет свою "формулу мира", которая должна стать основой любых мирных усилий и пригласил африканские страны присоединиться к ее реализации.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.