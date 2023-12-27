https://ria.ru/20231227/ukraina-1918500451.html
Тимошенко призвала Зеленского предложить план Б по спасению страны
Тимошенко призвала Зеленского предложить план Б по спасению страны - РИА Новости, 27.12.2023
Тимошенко призвала Зеленского предложить план Б по спасению страны
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из нынешнего трагического положения, в котором... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:42
2023-12-27T16:42
2023-12-27T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из нынешнего трагического положения, в котором оказалась Украина вследствие уменьшения военной помощи со стороны Запада. Ранее Тимошенко раскритиковала законопроект о мобилизации и заявила, что партия "Батькивщина" не будет голосовать в Верховной раде за этот документ, который считает неконституционным. "Сегодня ситуация вокруг Украины многократно ухудшилась. Уменьшился объем поставок оружия. И оружие мы получаем ровно для того, чтобы не проиграть, но для победы нам достаточного количества оружия не дают.... Если мы посмотрим на общий контекст происходящего, хочу обратиться к президенту и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения", - сказала Тимошенко в своем видеообращении, которое опубликовала на своей странице в соцсети.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, юлия тимошенко, партия "батькивщина", верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Партия "Батькивщина", Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский
Тимошенко призвала Зеленского предложить план Б по спасению страны
Тимошенко призвала Зеленского предложить запасной план по выходу из кризиса
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из нынешнего трагического положения, в котором оказалась Украина вследствие уменьшения военной помощи со стороны Запада.
Ранее Тимошенко раскритиковала законопроект о мобилизации и заявила, что партия "Батькивщина" не будет голосовать в Верховной раде
за этот документ, который считает неконституционным.
"Сегодня ситуация вокруг Украины многократно ухудшилась. Уменьшился объем поставок оружия. И оружие мы получаем ровно для того, чтобы не проиграть, но для победы нам достаточного количества оружия не дают.... Если мы посмотрим на общий контекст происходящего, хочу обратиться к президенту и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения", - сказала Тимошенко в своем видеообращении, которое опубликовала на своей странице в соцсети.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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