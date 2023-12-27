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СМИ: Байден неожиданно изменил свою главную формулировку по Украине - РИА Новости, 27.12.2023
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15:21 27.12.2023 (обновлено: 18:59 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918468837.html
СМИ: Байден неожиданно изменил свою главную формулировку по Украине
СМИ: Байден неожиданно изменил свою главную формулировку по Украине - РИА Новости, 27.12.2023
СМИ: Байден неожиданно изменил свою главную формулировку по Украине
Президент США Джо Байден дал понять украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки оружия и финансовая помощь со стороны Вашингтона не будут... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:21
2023-12-27T18:59
политика
украина
сша
киев
джо байден
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден дал понять украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки оружия и финансовая помощь со стороны Вашингтона не будут продолжаться бесконечно, пишет журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.&quot;Насколько этот визит (Зеленского в США. — Прим. ред.) оказался провальным, свидетельствует тот факт, что, помимо знакомых фраз о героизме Украины, которая борется со злыми русскими, Джо Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине &quot;столько, сколько это будет возможным&quot;. Симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую как мантру повторяли и многие другие, об оказании помощи Киеву &quot;столько, сколько потребуется&quot;, — говорится в публикации.Как пишет журналист, глава Белого дома сменил риторику и в отношении России. Он больше не требует "нанести стратегическое поражение" Москве в вооруженном конфликте."Насколько печальная картина вырисовывается, стало понятно на означенной пресс-конференции, когда Байден сказал, что немедленно отправит Киеву 200 миллионов долларов помощи. Украинские руководители часто говорят о том, что ежедневно республика тратит сто миллионов долларов!" — напомнил Метер.Зеленский совершил визит в США в декабре, чтобы убедить американские власти продолжить поставки оружия ВСУ и финансовую поддержку Киева. Ранее республиканцы в сенате заблокировали очередной пакет помощи для Украины и Израиля. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.Республиканцы требуют в обмен на принятие пакета помощи Киеву изменить подходы к охране американских границ из-за миграционного кризиса на контрольно-пропускных пунктах с Мексикой. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейших поставок военной техники нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914895523.html
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политика, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: Байден неожиданно изменил свою главную формулировку по Украине

Geopolitika.news: Байден резко изменил позицию по помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден дал понять украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки оружия и финансовая помощь со стороны Вашингтона не будут продолжаться бесконечно, пишет журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.
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"Насколько этот визит (Зеленского в США. — Прим. ред.) оказался провальным, свидетельствует тот факт, что, помимо знакомых фраз о героизме Украины, которая борется со злыми русскими, Джо Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине "столько, сколько это будет возможным". Симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую как мантру повторяли и многие другие, об оказании помощи Киеву "столько, сколько потребуется", — говорится в публикации.

Как пишет журналист, глава Белого дома сменил риторику и в отношении России. Он больше не требует "нанести стратегическое поражение" Москве в вооруженном конфликте.
"Насколько печальная картина вырисовывается, стало понятно на означенной пресс-конференции, когда Байден сказал, что немедленно отправит Киеву 200 миллионов долларов помощи. Украинские руководители часто говорят о том, что ежедневно республика тратит сто миллионов долларов!" — напомнил Метер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Слова Байдена о Путине неожиданно сказались на Украине, пишут СМИ
10 декабря, 10:24
Зеленский совершил визит в США в декабре, чтобы убедить американские власти продолжить поставки оружия ВСУ и финансовую поддержку Киева. Ранее республиканцы в сенате заблокировали очередной пакет помощи для Украины и Израиля. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.
Республиканцы требуют в обмен на принятие пакета помощи Киеву изменить подходы к охране американских границ из-за миграционного кризиса на контрольно-пропускных пунктах с Мексикой. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейших поставок военной техники нет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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ПолитикаУкраинаСШАКиевДжо БайденВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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