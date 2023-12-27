https://ria.ru/20231227/ukraina-1918455101.html
Депутатам Рады не советовали комментировать проект о мобилизации, пишут СМИ
Депутатам Рады не советовали комментировать проект о мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
Депутатам Рады не советовали комментировать проект о мобилизации, пишут СМИ
Руководство правящей на Украине партии "Слуга народа" не рекомендует депутатам Верховной рады публично высказываться и комментировать новый законопроект о... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:42
2023-12-27T14:42
2023-12-27T14:42
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Руководство правящей на Украине партии "Слуга народа" не рекомендует депутатам Верховной рады публично высказываться и комментировать новый законопроект о мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в парламентской фракции партии. В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов, при этом принять документ в Верховной раде планируют до конца января или начала февраля 2024 года. "Руководство партии действительно не рекомендует высказываться по поводу законопроекта о мобилизации. Неформальное правило у нас сейчас: мы в стороне, пусть говорят военные. В любой момент мы можем сыграть в "доброго полицейского", - приводит слова источника издание. Другой депутат на правах анонимности отметил, что прямого запрета не было, но есть "рекомендация с предупреждением", что коммуникация по этому проекту якобы "чревата последствиями". Еще один парламентарий заявил, что после публикации документа очень "переживает за личную безопасность" и боится появляться в своем округе, потому что законопроект "не нравится никому". При этом депутат, близкий к руководству фракции, считает, что если понадобится, голоса за законопроект о мобилизации они найдут. "Просто будет чуть другая, заранее заготовленная подача для общества, плюс какие-то уточнения, правки, но все же в конечном итоге придется к чему-то прийти. К чему, пока ни у нас нет ответа, ни у тех, кто выше нас", - подчеркнул источник. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, forbes
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Forbes
Депутатам Рады не советовали комментировать проект о мобилизации, пишут СМИ
Страна.ua: в "Слуге народа" не рекомендовали комментировать проект о мобилизации
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости.
Руководство правящей на Украине партии "Слуга народа" не рекомендует депутатам Верховной рады публично высказываться и комментировать новый законопроект о мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua"
со ссылкой на источники в парламентской фракции партии.
В среду украинская версия журнала Forbe
s со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов, при этом принять документ в Верховной раде планируют до конца января или начала февраля 2024 года.
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"Руководство партии действительно не рекомендует высказываться по поводу законопроекта о мобилизации. Неформальное правило у нас сейчас: мы в стороне, пусть говорят военные. В любой момент мы можем сыграть в "доброго полицейского", - приводит слова источника издание.
Другой депутат на правах анонимности отметил, что прямого запрета не было, но есть "рекомендация с предупреждением", что коммуникация по этому проекту якобы "чревата последствиями". Еще один парламентарий заявил, что после публикации документа очень "переживает за личную безопасность" и боится появляться в своем округе, потому что законопроект "не нравится никому".
При этом депутат, близкий к руководству фракции, считает, что если понадобится, голоса за законопроект о мобилизации они найдут. "Просто будет чуть другая, заранее заготовленная подача для общества, плюс какие-то уточнения, правки, но все же в конечном итоге придется к чему-то прийти. К чему, пока ни у нас нет ответа, ни у тех, кто выше нас", - подчеркнул источник.
В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ
.
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