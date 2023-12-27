https://ria.ru/20231227/ukraina-1918428065.html

Зеленский строит на Украине хаб для мирового наркотрафика, заявил Медведчук

Зеленский строит на Украине хаб для мирового наркотрафика, заявил Медведчук - РИА Новости, 27.12.2023

Зеленский строит на Украине хаб для мирового наркотрафика, заявил Медведчук

США после потери контроля над Афганистаном и, соответственно, мировым наркотрафиком создают новую "серую зону" на Украине, Владимир Зеленский всячески тому... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:22

2023-12-27T13:22

2023-12-27T13:25

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сша

владимир зеленский

виктор медведчук

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. США после потери контроля над Афганистаном и, соответственно, мировым наркотрафиком создают новую "серую зону" на Украине, Владимир Зеленский всячески тому содействует, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру". Депутат украинского парламента Ярослав Железняк 21 декабря сообщал, что Верховная рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении. "После потери контроля над Афганистаном, и, соответственно, мировым наркотрафиком, США продавливают новую серую зону по выращиванию наркотической конопли. Зеленский в эту схему включился сразу, как только пошел в политику. И ему нужна была война, а до этого ему нужно было заставить замолчать оппозицию и оппозиционные СМИ, поскольку в мирное время общественная дискуссия стоила бы ему падения рейтингов и поражения на честных выборах", - написал Медведчук. Политик вспомнил, что еще до принятия украинским парламентом закона о легализации медицинской марихуаны "все причастные к рассмотрению этого вопроса специалисты и депутаты отмечали, что решение давно принято наверху, и противников этого процесса просто сметают с пути, не считаясь ни с чем". Как утверждает Медведчук, помимо властей США и Украины, непосредственными выгодополучателями являются также полиция, чиновники и военные. "Сегодня в трезвом уме и твердой памяти никто за режим Зеленского воевать не хочет. Командиры давно говорят, что все, кто желал воевать, закончились. После мясных штурмов, так называемого наступления, в атаку могут ходить только серьезно накачанные дурью солдаты. Процент наркомании сегодня в украинской армии зашкаливает, и Зеленскому срочно нужно доказать, что это нормально, и легализовать. С последним он, как видим, успешно справился", - подытожил политик. Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.

https://ria.ru/20231221/narkotiki-1917120377.html

https://ria.ru/20231104/ukrainka-1907434616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр