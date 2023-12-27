https://ria.ru/20231227/ukraina-1918383312.html

СМИ: проект о мобилизации на Украине могут отправить на доработку

СМИ: проект о мобилизации на Украине могут отправить на доработку - РИА Новости, 27.12.2023

СМИ: проект о мобилизации на Украине могут отправить на доработку

Новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов, при этом принять документ в Верховной... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:48

2023-12-27T10:48

2023-12-27T10:48

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов, при этом принять документ в Верховной раде планируют до конца января или начала февраля 2024 года, сообщает украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. "Верховная рада рассмотрит законопроекты об ужесточении правил мобилизации на Украине в течение ближайшего месяца. Вероятны даты первого голосования – 10–14 января. Принять законопроект в целом планируют до конца января или в начале февраля. Наиболее вероятный сценарий – перед этим документы вернут правительству на доработку. В текущей редакции они вряд ли соберут достаточное количество голосов в парламенте, так как там есть ряд дискуссионных положений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте журнала. По данным СМИ, депутаты из партии "Слуга народа" попытаются убедить другие силы поддержать законопроект. Как утверждается, многих парламентариев не устраивает, что из законопроекта исчезли предложенные нормы о ротации. "В силах обороны более 1 миллиона человек, но непосредственно на линии столкновения – до 300 000. Есть подразделения, которые постоянно находятся в тылу – обороняют Сумскую область или границу с Белоруссией. Это военные, которые прошли подготовку", - приводит журнал слова украинского парламентария Марьяны Безуглой. При этом, как отмечается, депутаты не согласны и с решением о мобилизации людей с инвалидностью третьей группы, нормой о том, что для уточнения данных человек может быть задержан на срок от трех часов до трех суток, со штрафами за неявку в военкомат или нарушения военного учета. "У законопроекта в таком виде нет "хорошего финала". Военные не поймут, почему парламент не принимает документ о демобилизации, а гражданские – почему их бросают в такие условия. Для того чтобы нормировать вопросы мобилизации, нужно провести очень откровенный разговор и учесть позицию как военных, так и общества", - подчеркнули в журнале. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр