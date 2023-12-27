Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918346815.html
Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины
Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины - РИА Новости, 27.12.2023
Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины
Нет никаких сомнений, что деньги, которые Австрия выделила Киеву якобы на восстановление экономики, идут на финансирование ВСУ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T03:15
2023-12-27T03:15
в мире
австрия
вена
россия
дмитрий любинский
вооруженные силы украины
евросоюз
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797485445_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_20d080b8da88428ecabf39aac660e94b.jpg
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Нет никаких сомнений, что деньги, которые Австрия выделила Киеву якобы на восстановление экономики, идут на финансирование ВСУ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Вена по большому счету соучаствует в спонсировании бесконечной накачки Киева западными вооружениями, направляя средства в пресловутый "Фонд мира" ЕС. Да, речь до сих пор не шла о прямых поставках вооружений. Но только за год на Украину из Австрии в форме пожертвований якобы на восстановление экономики ушло более 150 миллионов евро, непосредственно правительством выделено еще 80 миллионов. Нет никаких сомнений, что эти средства идут на финансирование ВСУ, а вовсе не на мирные проекты", - сказал Любинский.По его словам, как это все сочетается с принципами нейтралитета - риторический вопрос."Даже если Вена пытается все свести к нейтралитету военному, мой ответ – никак. Собственный военный вклад Вены в антироссийский блок вряд ли мог бы что-то добавить в расстановку сил в Европе. Что при этом Австрия способна потерять на международной арене – абсолютно прозрачно. Приобретения же очень сомнительны", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20231226/pomosch-1918262298.html
австрия
вена
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797485445_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_9132c162fbc3b583952280236cebdf86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, вена, россия, дмитрий любинский, вооруженные силы украины, евросоюз, украина
В мире, Австрия, Вена, Россия, Дмитрий Любинский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Украина
Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины

Посол России: деньги от Австрии на восстановление экономики Украины идут на ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Нет никаких сомнений, что деньги, которые Австрия выделила Киеву якобы на восстановление экономики, идут на финансирование ВСУ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
«
"Вена по большому счету соучаствует в спонсировании бесконечной накачки Киева западными вооружениями, направляя средства в пресловутый "Фонд мира" ЕС. Да, речь до сих пор не шла о прямых поставках вооружений. Но только за год на Украину из Австрии в форме пожертвований якобы на восстановление экономики ушло более 150 миллионов евро, непосредственно правительством выделено еще 80 миллионов. Нет никаких сомнений, что эти средства идут на финансирование ВСУ, а вовсе не на мирные проекты", - сказал Любинский.
По его словам, как это все сочетается с принципами нейтралитета - риторический вопрос.
"Даже если Вена пытается все свести к нейтралитету военному, мой ответ – никак. Собственный военный вклад Вены в антироссийский блок вряд ли мог бы что-то добавить в расстановку сил в Европе. Что при этом Австрия способна потерять на международной арене – абсолютно прозрачно. Приобретения же очень сомнительны", - добавил дипломат.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В Германии не видят предпосылок для увеличения помощи Украине
Вчера, 17:42
 
В миреАвстрияВенаРоссияДмитрий ЛюбинскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала