https://ria.ru/20231227/ukraina-1918346815.html
Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины
Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины - РИА Новости, 27.12.2023
Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины
Нет никаких сомнений, что деньги, которые Австрия выделила Киеву якобы на восстановление экономики, идут на финансирование ВСУ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T03:15
2023-12-27T03:15
2023-12-27T03:15
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Нет никаких сомнений, что деньги, которые Австрия выделила Киеву якобы на восстановление экономики, идут на финансирование ВСУ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Вена по большому счету соучаствует в спонсировании бесконечной накачки Киева западными вооружениями, направляя средства в пресловутый "Фонд мира" ЕС. Да, речь до сих пор не шла о прямых поставках вооружений. Но только за год на Украину из Австрии в форме пожертвований якобы на восстановление экономики ушло более 150 миллионов евро, непосредственно правительством выделено еще 80 миллионов. Нет никаких сомнений, что эти средства идут на финансирование ВСУ, а вовсе не на мирные проекты", - сказал Любинский.По его словам, как это все сочетается с принципами нейтралитета - риторический вопрос."Даже если Вена пытается все свести к нейтралитету военному, мой ответ – никак. Собственный военный вклад Вены в антироссийский блок вряд ли мог бы что-то добавить в расстановку сил в Европе. Что при этом Австрия способна потерять на международной арене – абсолютно прозрачно. Приобретения же очень сомнительны", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20231226/pomosch-1918262298.html
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в мире, австрия, вена, россия, дмитрий любинский, вооруженные силы украины, евросоюз, украина
В мире, Австрия, Вена, Россия, Дмитрий Любинский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Украина
Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины
Посол России: деньги от Австрии на восстановление экономики Украины идут на ВСУ