https://ria.ru/20231227/ugol-1918350192.html

Цивилев подписал соглашение с ОАО "РЖД" об экспорте угля на Восток

Цивилев подписал соглашение с ОАО "РЖД" об экспорте угля на Восток - РИА Новости, 27.12.2023

Цивилев подписал соглашение с ОАО "РЖД" об экспорте угля на Восток

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал соглашение с ОАО "РЖД" о вывозе 54,1 миллиона тонн угля на экспорт в восточном направлении, сообщает... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T04:53

2023-12-27T04:53

2023-12-27T04:53

экономика

россия

кемеровская область

сергей цивилев

ржд

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КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал соглашение с ОАО "РЖД" о вывозе 54,1 миллиона тонн угля на экспорт в восточном направлении, сообщает пресс-служба правительства региона. "В 2024 году грузоотправители должны предъявить к перевозке, а ОАО "РЖД" обеспечить транспортировку на экспорт в восточном направлении из Кузбасса 54,1 миллиона тонн каменного угля. Соглашение об этом подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Кобзев", – говорится в сообщении. "Заключенное соглашение направлено на решение задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным по обеспечению стабильной работы угледобывающей отрасли. В 2023 году планировалось вывезти на восток не менее 53 миллионов тонн угля, мы оставались на этом показателе несколько лет, при этом по итогам прошлого года было вывезено всего 47,9 миллиона тонн. Мы настаивали на том, что показатель необходимо увеличивать, от этого зависит развитие угольной промышленности Кузбасса и, как следствие, благополучие жителей нашего региона. Благодарю Владимира Путина за поддержку", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что для синхронизации производственных планов грузоотправителей и железнодорожников в соглашениях закреплено поквартальное распределение объемов перевозок в восточном направлении, исходя из планов проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре. Также соглашение оговаривает необходимость выработки оптимальной логистики для соразмерной загрузки инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в западном и восточном направлениях, повышения ритмичности предъявления грузов к перевозке, исключения случаев непроизводительного нахождения на инфраструктуре общего и необщего пользования порожнего подвижного состава. Всего в 2024 году ОАО "РЖД" планирует к вывозу на экспорт в восточном направлении около 100 миллионов тонн угля. Кроме Кузбасса, соглашения о железнодорожных перевозках подписали Якутия (26,3 млн тонн), Бурятия (8,5 млн тонн), Хакасия (6,5 млн тонн), Иркутская область (3,3 млн тонн) и Тыва (0,65 млн тонн). Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с властями Кузбасса и ОАО "РЖД" обеспечить разработку и утверждение индикативных планов-графиков вывоза угольной продукции из Кузбасса на экспорт, в том числе в восточном направлении, на 2024–2025 годы.

https://ria.ru/20231212/proekt-1915272538.html

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экономика, россия, кемеровская область, сергей цивилев, ржд