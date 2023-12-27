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Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы - РИА Новости, 27.12.2023
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18:53 27.12.2023
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Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы
Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы - РИА Новости, 27.12.2023
Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы
Президент России Владимир Путин считает, что для привлечения мужчин к работе учителями в школах нужно повышать зарплату. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:53
2023-12-27T18:53
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что для привлечения мужчин к работе учителями в школах нужно повышать зарплату. Глава государства перед заседанием Госсовета осмотрел выставку, посвященную наставничеству. В ходе общения президент обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по поводу соотношения женщин и мужчин в школах. "Процентов пятнадцать (мужчин). Но мы над этим работаем. В последнее время пошли ребята молодые в школы", - сказал Кравцов. "Зарплату надо повышать", - сказал президент. Позже на заседании Госсовета Путин заявил, что труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам по всей России. Он поручил кабмину разработать системные подходы к оплате труда педагогов.
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общество, россия, владимир путин, образование - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы

Путин: для привлечения мужчин к работе учителями нужно повышать зарплаты

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что для привлечения мужчин к работе учителями в школах нужно повышать зарплату.
Глава государства перед заседанием Госсовета осмотрел выставку, посвященную наставничеству. В ходе общения президент обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по поводу соотношения женщин и мужчин в школах. "Процентов пятнадцать (мужчин). Но мы над этим работаем. В последнее время пошли ребята молодые в школы", - сказал Кравцов.
"Зарплату надо повышать", - сказал президент.
Позже на заседании Госсовета Путин заявил, что труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам по всей России. Он поручил кабмину разработать системные подходы к оплате труда педагогов.
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Госдуму внесли проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ
25 сентября, 00:21
 
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