https://ria.ru/20231227/uchitelya-1918552790.html
Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы
Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы - РИА Новости, 27.12.2023
Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы
Президент России Владимир Путин считает, что для привлечения мужчин к работе учителями в школах нужно повышать зарплату. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:53
2023-12-27T18:53
2023-12-27T18:53
общество
россия
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что для привлечения мужчин к работе учителями в школах нужно повышать зарплату. Глава государства перед заседанием Госсовета осмотрел выставку, посвященную наставничеству. В ходе общения президент обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по поводу соотношения женщин и мужчин в школах. "Процентов пятнадцать (мужчин). Но мы над этим работаем. В последнее время пошли ребята молодые в школы", - сказал Кравцов. "Зарплату надо повышать", - сказал президент. Позже на заседании Госсовета Путин заявил, что труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам по всей России. Он поручил кабмину разработать системные подходы к оплате труда педагогов.
https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898392734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, образование - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы
Путин: для привлечения мужчин к работе учителями нужно повышать зарплаты
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что для привлечения мужчин к работе учителями в школах нужно повышать зарплату.
Глава государства перед заседанием Госсовета осмотрел выставку, посвященную наставничеству. В ходе общения президент обратился к министру просвещения Сергею Кравцову
по поводу соотношения женщин и мужчин в школах. "Процентов пятнадцать (мужчин). Но мы над этим работаем. В последнее время пошли ребята молодые в школы", - сказал Кравцов.
"Зарплату надо повышать", - сказал президент.
Позже на заседании Госсовета Путин заявил, что труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам по всей России. Он поручил кабмину разработать системные подходы к оплате труда педагогов.
В Госдуму внесли проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ