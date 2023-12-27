https://ria.ru/20231227/uchitelya-1918552790.html

Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы

Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы - РИА Новости, 27.12.2023

Путин считает, что повышение зарплат привлечет мужчин в школы

Президент России Владимир Путин считает, что для привлечения мужчин к работе учителями в школах нужно повышать зарплату. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:53

2023-12-27T18:53

2023-12-27T18:53

общество

россия

владимир путин

образование - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157788_0:163:3192:1959_1920x0_80_0_0_3ae6b7d325ad78b58c863cc15cbcddb1.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что для привлечения мужчин к работе учителями в школах нужно повышать зарплату. Глава государства перед заседанием Госсовета осмотрел выставку, посвященную наставничеству. В ходе общения президент обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по поводу соотношения женщин и мужчин в школах. "Процентов пятнадцать (мужчин). Но мы над этим работаем. В последнее время пошли ребята молодые в школы", - сказал Кравцов. "Зарплату надо повышать", - сказал президент. Позже на заседании Госсовета Путин заявил, что труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам по всей России. Он поручил кабмину разработать системные подходы к оплате труда педагогов.

https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898392734.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, образование - общество