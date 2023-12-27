https://ria.ru/20231227/uchitelya-1918519590.html

Путин поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов

Путин поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов - РИА Новости, 27.12.2023

Путин поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов

Правительство должно разработать системные подходы к оплате труда педагогов, поручил президент Владимир Путин во время заседания Государственного совета. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:28

2023-12-27T17:28

2023-12-27T20:03

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство должно разработать системные подходы к оплате труда педагогов, поручил президент Владимир Путин во время заседания Государственного совета."Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали. <...> Они, эти разные подходы, в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов. Нужно двигаться в этом направлении", — сказал он.Глава государства отметил, что воспитательная работа не должна быть ограничена рамками школы — нужно сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи, обязательно задействовать потенциал "Сириуса", платформы "Россия — страна возможностей", движения детей и молодежи.Президент назвал вопрос совершенствования оплаты труда педагогов важнейшим."Напомню, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда, вместе с тем нужно совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. Прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране", — сказал Путин.Президент указал, что труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам.По его словам, иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров, так как учителя переезжают из субъектов с низкой оплатой, из-за чего там падает качество образования. Такое развитие событий нарушает ключевой принцип — равенство образовательных возможностей для российских детей, пояснил Путин.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в июне сообщал, что единые подходы к начислению зарплаты педагогам примут в следующем учебном году, планируется учитывать сложность труда и экономическую ситуацию в регионах.

https://ria.ru/20231227/putin-1918519457.html

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Путин: нужно совершенствовать механизмы оплаты труда педагогов Путин призвал совершенствовать механизмы оплаты труда педагогов 2023-12-27T17:28 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование