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Туск попросил перевозчиков не блокировать границу с Украиной - РИА Новости, 27.12.2023
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19:03 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/tusk-1918554840.html
Туск попросил перевозчиков не блокировать границу с Украиной
Туск попросил перевозчиков не блокировать границу с Украиной - РИА Новости, 27.12.2023
Туск попросил перевозчиков не блокировать границу с Украиной
Премьер-министр Польши Дональд Туск просит перевозчиков не блокировать границу с Украиной и готовится посетить Киев. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:03
2023-12-27T19:03
в мире
украина
киев
польша
дональд туск
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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ВАРШАВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск просит перевозчиков не блокировать границу с Украиной и готовится посетить Киев. "Я буду просить не блокировать переходы потому, что идет война. Ситуация и так драматическая. Я могу пообещать, что и так сделаю все, что возможно для того, чтобы облегчить жизнь и судьбу польский предприятий-перевозчиков", - заявил Туск журналистам после заседания кабмина. Он рассказал, что готовится посетить Украину и изучает ситуацию с грузоперевозками. "Я готовлю свой визит в Киев. Это не нормально - поехать в Киев и весь визит посвятить вопросам польского транспорта. Мы будем готовить визит таким образом, чтобы во время моей встречи с президентом было уже ясно, чего мы можем достичь, и я мог бы гарантировать, что хорошо ознакомился с этой проблемой", - сказал Туск. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231227/granitsa-1918552613.html
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в мире, украина, киев, польша, дональд туск, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Киев, Польша, Дональд Туск, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Туск попросил перевозчиков не блокировать границу с Украиной

Туск сообщил, что готовится посетить Киев и изучает ситуацию с грузоперевозками

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск просит перевозчиков не блокировать границу с Украиной и готовится посетить Киев.
«
"Я буду просить не блокировать переходы потому, что идет война. Ситуация и так драматическая. Я могу пообещать, что и так сделаю все, что возможно для того, чтобы облегчить жизнь и судьбу польский предприятий-перевозчиков", - заявил Туск журналистам после заседания кабмина.
Он рассказал, что готовится посетить Украину и изучает ситуацию с грузоперевозками. "Я готовлю свой визит в Киев. Это не нормально - поехать в Киев и весь визит посвятить вопросам польского транспорта. Мы будем готовить визит таким образом, чтобы во время моей встречи с президентом было уже ясно, чего мы можем достичь, и я мог бы гарантировать, что хорошо ознакомился с этой проблемой", - сказал Туск.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Польша надеется на скорое окончание блокады границы с Украиной, заявил Туск
Вчера, 18:53
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
 
В миреУкраинаКиевПольшаДональд ТускЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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