https://ria.ru/20231227/tusk-1918554840.html

Туск попросил перевозчиков не блокировать границу с Украиной

Туск попросил перевозчиков не блокировать границу с Украиной - РИА Новости, 27.12.2023

Туск попросил перевозчиков не блокировать границу с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск просит перевозчиков не блокировать границу с Украиной и готовится посетить Киев. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:03

2023-12-27T19:03

2023-12-27T19:03

в мире

украина

киев

польша

дональд туск

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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ВАРШАВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск просит перевозчиков не блокировать границу с Украиной и готовится посетить Киев. "Я буду просить не блокировать переходы потому, что идет война. Ситуация и так драматическая. Я могу пообещать, что и так сделаю все, что возможно для того, чтобы облегчить жизнь и судьбу польский предприятий-перевозчиков", - заявил Туск журналистам после заседания кабмина. Он рассказал, что готовится посетить Украину и изучает ситуацию с грузоперевозками. "Я готовлю свой визит в Киев. Это не нормально - поехать в Киев и весь визит посвятить вопросам польского транспорта. Мы будем готовить визит таким образом, чтобы во время моей встречи с президентом было уже ясно, чего мы можем достичь, и я мог бы гарантировать, что хорошо ознакомился с этой проблемой", - сказал Туск. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231227/granitsa-1918552613.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, польша, дональд туск, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)