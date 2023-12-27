https://ria.ru/20231227/troyka-1918454642.html

Москвичам рассказали, когда станет доступна виртуальная "Тройка"

Москвичам рассказали, когда станет доступна виртуальная "Тройка" - РИА Новости, 27.12.2023

Москвичам рассказали, когда станет доступна виртуальная "Тройка"

Виртуальная "Тройка" станет доступна в Москве для всех пассажиров в июне 2024 года, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:40

2023-12-27T14:40

2023-12-27T14:40

общество

технологии

москва

максим ликсутов

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Виртуальная "Тройка" станет доступна в Москве для всех пассажиров в июне 2024 года, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В июне 2024 года виртуальная "Тройка" станет доступна для всех пассажиров. Ее можно будет выпустить в приложении "Метро Москвы". Сейчас наши тестировщики уже работают с этой картой тройка в закрытом контуре. Мы её тестируем в метро, на МЦК и в наземном транспорте", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что в приложении "Метро Москвы" добавится возможность быстро пополнять "Тройку" с помощью QR-кода без установки программного обеспечения. "В новом году продолжим развивать Систему быстрых платежей в городском транспорте, запустим наш отечественный платежный сервис на речном и наземном транспорте. К лету подключим СБП к биометрии. Сейчас СБП работает в приложении "Парковки России" и в кассах Большой кольцевой линии метро. Летом 2024 года она будет доступна во всех кассах и автоматах по продаже билетов метро", - рассказал Ликсутов. Заммэра уточнил, что по ряду станций планируется увеличивать число турникетов для оплаты по биометрии в метро. Появится возможность привязывать биометрию к виртуальной "Тройке". "В марте 2024 года активировать пополнение карты "Тройка" можно будет на всех турникетах метро. Сейчас идет финальное тестирование сервиса. После полноценного запуска пассажиры смогут пополнить баланс карты где угодно, а затем активировать его на турникете метро. Больше не придется тратить время и искать желтые терминалы", - добавил он.

https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html

https://ria.ru/20231001/moskva-1899744533.html

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общество, технологии, москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк)