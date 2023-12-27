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Москвичам рассказали, когда станет доступна виртуальная "Тройка" - РИА Новости, 27.12.2023
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14:40 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/troyka-1918454642.html
Москвичам рассказали, когда станет доступна виртуальная "Тройка"
Москвичам рассказали, когда станет доступна виртуальная "Тройка" - РИА Новости, 27.12.2023
Москвичам рассказали, когда станет доступна виртуальная "Тройка"
Виртуальная "Тройка" станет доступна в Москве для всех пассажиров в июне 2024 года, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:40
2023-12-27T14:40
общество
технологии
москва
максим ликсутов
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Виртуальная "Тройка" станет доступна в Москве для всех пассажиров в июне 2024 года, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В июне 2024 года виртуальная "Тройка" станет доступна для всех пассажиров. Ее можно будет выпустить в приложении "Метро Москвы". Сейчас наши тестировщики уже работают с этой картой тройка в закрытом контуре. Мы её тестируем в метро, на МЦК и в наземном транспорте", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что в приложении "Метро Москвы" добавится возможность быстро пополнять "Тройку" с помощью QR-кода без установки программного обеспечения. "В новом году продолжим развивать Систему быстрых платежей в городском транспорте, запустим наш отечественный платежный сервис на речном и наземном транспорте. К лету подключим СБП к биометрии. Сейчас СБП работает в приложении "Парковки России" и в кассах Большой кольцевой линии метро. Летом 2024 года она будет доступна во всех кассах и автоматах по продаже билетов метро", - рассказал Ликсутов. Заммэра уточнил, что по ряду станций планируется увеличивать число турникетов для оплаты по биометрии в метро. Появится возможность привязывать биометрию к виртуальной "Тройке". &quot;В марте 2024 года активировать пополнение карты &quot;Тройка&quot; можно будет на всех турникетах метро. Сейчас идет финальное тестирование сервиса. После полноценного запуска пассажиры смогут пополнить баланс карты где угодно, а затем активировать его на турникете метро. Больше не придется тратить время и искать желтые терминалы&quot;, - добавил он.
https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html
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общество, технологии, москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Технологии, Москва, Максим Ликсутов , Московское центральное кольцо (МЦК)
Москвичам рассказали, когда станет доступна виртуальная "Тройка"

В Москве виртуальная "Тройка" станет доступна для пассажиров в июне 2024 года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТранспортная карта "Тройка"
Транспортная карта Тройка - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Транспортная карта "Тройка" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Виртуальная "Тройка" станет доступна в Москве для всех пассажиров в июне 2024 года, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«
"В июне 2024 года виртуальная "Тройка" станет доступна для всех пассажиров. Ее можно будет выпустить в приложении "Метро Москвы". Сейчас наши тестировщики уже работают с этой картой тройка в закрытом контуре. Мы её тестируем в метро, на МЦК и в наземном транспорте", - рассказал Ликсутов.
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Он отметил, что в приложении "Метро Москвы" добавится возможность быстро пополнять "Тройку" с помощью QR-кода без установки программного обеспечения.
«
"В новом году продолжим развивать Систему быстрых платежей в городском транспорте, запустим наш отечественный платежный сервис на речном и наземном транспорте. К лету подключим СБП к биометрии. Сейчас СБП работает в приложении "Парковки России" и в кассах Большой кольцевой линии метро. Летом 2024 года она будет доступна во всех кассах и автоматах по продаже билетов метро", - рассказал Ликсутов.
Заммэра уточнил, что по ряду станций планируется увеличивать число турникетов для оплаты по биометрии в метро. Появится возможность привязывать биометрию к виртуальной "Тройке".
«

"В марте 2024 года активировать пополнение карты "Тройка" можно будет на всех турникетах метро. Сейчас идет финальное тестирование сервиса. После полноценного запуска пассажиры смогут пополнить баланс карты где угодно, а затем активировать его на турникете метро. Больше не придется тратить время и искать желтые терминалы", - добавил он.

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ОбществоТехнологииМоскваМаксим ЛиксутовМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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