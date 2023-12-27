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Чемезов рассказал, как конструкторы используют трофейные образцы - РИА Новости, 27.12.2023
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09:48 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/trofei-1918370452.html
Чемезов рассказал, как конструкторы используют трофейные образцы
Чемезов рассказал, как конструкторы используют трофейные образцы - РИА Новости, 27.12.2023
Чемезов рассказал, как конструкторы используют трофейные образцы
Российские конструкторы берут на заметку некоторые решения из трофейных образцов, но заявления о технологическом превосходстве Запада – это миф, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:48
2023-12-27T09:48
безопасность
россия
сергей чемезов
ростех
технологии
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские конструкторы берут на заметку некоторые решения из трофейных образцов, но заявления о технологическом превосходстве Запада – это миф, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Говорить, что мы во всем превзошли противников, неправильно. Конечно, нам есть чему у них поучиться. Мы внимательно изучаем трофейные образцы и берем на заметку некоторые решения. Одновременно мы видим, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это из области мифов", - сказал Чемезов. Он добавил, что в чем-то западные конструкторы сильны, но количество "Леопардов", "Челенджеров", "Брэдли" и другой ржавеющей на полях боев западной техники - это лучшее подтверждение российских возможностей. Глава корпорации добавил, что у России и Запада – свои конструкторские школы. "Разные подходы и концепции с точки зрения развития определенных видов вооружений и техники. Не все их особенности подходят нам. И наоборот", - заметил Чемезов. "Самое важное здесь: российская армия воюет на современной, надежной и очень опасной для противника технике. Более того, мы технику постоянно совершенствуем на основе боевого опыта. Информацию для этого наши предприятия собирают из двух источников. Во-первых, есть группы наших специалистов, которые работают непосредственно в зоне СВО, на месте собирая отзывы. Во-вторых, у нас сложилась практика привозить на наши предприятия военнослужащих, воевавших на соответствующей технике. Они встречаются с конструкторами и описывают свой опыт эксплуатации, делятся впечатлениями и пожеланиями: что хорошо работает, что нужно доработать или улучшить", - рассказал глава "Ростеха". Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, российские конструкторы после изучения западной трофейной техники отметили ее неплохую защиту, но очень слабую подвижность и высокую и зачастую нерациональную сложность конструкции.
https://ria.ru/20231219/rostekh-1916630258.html
https://ria.ru/20231204/rostekh-1913556991.html
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безопасность, россия, сергей чемезов, ростех, технологии
Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Технологии
Чемезов рассказал, как конструкторы используют трофейные образцы

Чемезов: российские конструкторы берут на заметку решения из трофейных образцов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские конструкторы берут на заметку некоторые решения из трофейных образцов, но заявления о технологическом превосходстве Запада – это миф, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Говорить, что мы во всем превзошли противников, неправильно. Конечно, нам есть чему у них поучиться. Мы внимательно изучаем трофейные образцы и берем на заметку некоторые решения. Одновременно мы видим, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это из области мифов", - сказал Чемезов.
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Он добавил, что в чем-то западные конструкторы сильны, но количество "Леопардов", "Челенджеров", "Брэдли" и другой ржавеющей на полях боев западной техники - это лучшее подтверждение российских возможностей.
Глава корпорации добавил, что у России и Запада – свои конструкторские школы. "Разные подходы и концепции с точки зрения развития определенных видов вооружений и техники. Не все их особенности подходят нам. И наоборот", - заметил Чемезов.
«
"Самое важное здесь: российская армия воюет на современной, надежной и очень опасной для противника технике. Более того, мы технику постоянно совершенствуем на основе боевого опыта. Информацию для этого наши предприятия собирают из двух источников. Во-первых, есть группы наших специалистов, которые работают непосредственно в зоне СВО, на месте собирая отзывы. Во-вторых, у нас сложилась практика привозить на наши предприятия военнослужащих, воевавших на соответствующей технике. Они встречаются с конструкторами и описывают свой опыт эксплуатации, делятся впечатлениями и пожеланиями: что хорошо работает, что нужно доработать или улучшить", - рассказал глава "Ростеха".
Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, российские конструкторы после изучения западной трофейной техники отметили ее неплохую защиту, но очень слабую подвижность и высокую и зачастую нерациональную сложность конструкции.
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