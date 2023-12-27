https://ria.ru/20231227/trofei-1918370452.html

Чемезов рассказал, как конструкторы используют трофейные образцы

Чемезов рассказал, как конструкторы используют трофейные образцы - РИА Новости, 27.12.2023

Чемезов рассказал, как конструкторы используют трофейные образцы

Российские конструкторы берут на заметку некоторые решения из трофейных образцов, но заявления о технологическом превосходстве Запада – это миф, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:48

2023-12-27T09:48

2023-12-27T09:48

безопасность

россия

сергей чемезов

ростех

технологии

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские конструкторы берут на заметку некоторые решения из трофейных образцов, но заявления о технологическом превосходстве Запада – это миф, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Говорить, что мы во всем превзошли противников, неправильно. Конечно, нам есть чему у них поучиться. Мы внимательно изучаем трофейные образцы и берем на заметку некоторые решения. Одновременно мы видим, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это из области мифов", - сказал Чемезов. Он добавил, что в чем-то западные конструкторы сильны, но количество "Леопардов", "Челенджеров", "Брэдли" и другой ржавеющей на полях боев западной техники - это лучшее подтверждение российских возможностей. Глава корпорации добавил, что у России и Запада – свои конструкторские школы. "Разные подходы и концепции с точки зрения развития определенных видов вооружений и техники. Не все их особенности подходят нам. И наоборот", - заметил Чемезов. "Самое важное здесь: российская армия воюет на современной, надежной и очень опасной для противника технике. Более того, мы технику постоянно совершенствуем на основе боевого опыта. Информацию для этого наши предприятия собирают из двух источников. Во-первых, есть группы наших специалистов, которые работают непосредственно в зоне СВО, на месте собирая отзывы. Во-вторых, у нас сложилась практика привозить на наши предприятия военнослужащих, воевавших на соответствующей технике. Они встречаются с конструкторами и описывают свой опыт эксплуатации, делятся впечатлениями и пожеланиями: что хорошо работает, что нужно доработать или улучшить", - рассказал глава "Ростеха". Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, российские конструкторы после изучения западной трофейной техники отметили ее неплохую защиту, но очень слабую подвижность и высокую и зачастую нерациональную сложность конструкции.

https://ria.ru/20231219/rostekh-1916630258.html

https://ria.ru/20231204/rostekh-1913556991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей чемезов, ростех, технологии