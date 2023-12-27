В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую используют в качестве бомбоубежища
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую используют в качестве бомбоубежища. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги первым - в 14.46 мск - прозвучал в Кировоградской области Украины. В 14.47 тревога раздалась в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее в среду тревогу объявляли на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.