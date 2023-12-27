https://ria.ru/20231227/trevoga-1918469275.html

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.12.2023

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:23

2023-12-27T15:23

2023-12-27T17:30

специальная военная операция на украине

украина

в мире

днепропетровская область

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым - в 14.46 мск - прозвучал в Кировоградской области Украины. В 14.47 тревога раздалась в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее в среду тревогу объявляли на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, днепропетровская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины