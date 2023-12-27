https://ria.ru/20231227/trassa-1918481627.html

На трассе в Свердловской области развернули пункты обогрева

На трассе в Свердловской области развернули пункты обогрева - РИА Новости, 27.12.2023

На трассе в Свердловской области развернули пункты обогрева

Два пункта обогрева развернуты на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, где из-за обильного снегопада образовалась многокилометровая пробка, сообщает... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:59

2023-12-27T15:59

2023-12-27T15:59

происшествия

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Два пункта обогрева развернуты на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, где из-за обильного снегопада образовалась многокилометровая пробка, сообщает региональный главк МЧС. Утром в среду Госавтоинспекция области сообщала об ограничении движения для всех видов транспорта на трассе "Пермь-Екатеринбург" с 285-го по 342-й километр из-за ненадлежащего состояния проезжей части, из-за чего на автодороге образовалась большая пробка. Позже ограничения были сняты для легковых и маршрутных транспортных средств. "В связи со сложной дорожной обстановкой главным управлением МЧС России по Свердловской области было принято решение о развертывании двух пунктов обогрева на автодороге Р-242 "Екатеринбург-Пермь" в Первоуральском городском круге и Нижнесергинском муниципальном образовании", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, пункты обогрева размещены на 324-м километре вблизи гостиницы "Ямская слобода" и на 342-м километре пермского тракта. Также для помощи людям в условиях снежных переметов и заносов на трассе к месту затора прибыли два снегохода. Всего в ликвидации последствий затора от РСЧС задействованы 37 человек, 20 единиц техники. В Уралуправтодоре агентству сообщили, что пробки наблюдаются с 292-го по 319-й километр в направлении Екатеринбурга и с 315-го по 328-й километр в сторону Перми. Также пробка из грузовых автомобилей, стоящих в очереди на заправку, образовалась с 332-го по 338-й километр в пермском направлении. По данным Уральского Гидрометцентра, с ночи на 26 декабря по ночь на 27 декабря в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова достигла 25 сантиметров. Как отметили в администрации уральской столицы, побит установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков.

https://ria.ru/20231227/ekaterinburg-1918429324.html

https://ria.ru/20231227/dtp-1918353942.html

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область, екатеринбург