https://ria.ru/20231227/tramp-1918506255.html

Суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз

Суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз - РИА Новости, 27.12.2023

Суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз

Верховный суд штата Мичиган отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:01

2023-12-27T17:01

2023-12-27T17:01

в мире

мичиган

сша

колорадо

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Верховный суд штата Мичиган отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах, следует из опубликованного решения. "Мы не считаем, что поставленный вопрос должен рассматриваться нашим судом", - говорится в решении. Суд посчитал, что госсекретарь штата также не уполномочен исключать кандидатов из выборных процедур. Инстанция также отметила, что "избирательные законы Мичигана отличаются от положений Колорадо существенным образом". В частности, суд счел, что в нормах штата Мичиган нет требования от кандидата на пост президента подтверждать юридически свою квалификацию для занятия должности, говорится в решении. Ранее верховный суд Колорадо постановил отстранить Трампа от процедуры первичных выборов. Основанием для снятия политика с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Иски, требующие отстранить Трампа от выборов на основании той же 14 поправки к конституции, поданы еще в полутора десятках штатов, сообщали ранее СМИ. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.

https://ria.ru/20231226/ssha-1918073815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мичиган, сша, колорадо, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша