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Суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз - РИА Новости, 27.12.2023
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17:01 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/tramp-1918506255.html
Суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз
Суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз - РИА Новости, 27.12.2023
Суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз
Верховный суд штата Мичиган отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:01
2023-12-27T17:01
в мире
мичиган
сша
колорадо
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Верховный суд штата Мичиган отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах, следует из опубликованного решения. "Мы не считаем, что поставленный вопрос должен рассматриваться нашим судом", - говорится в решении. Суд посчитал, что госсекретарь штата также не уполномочен исключать кандидатов из выборных процедур. Инстанция также отметила, что "избирательные законы Мичигана отличаются от положений Колорадо существенным образом". В частности, суд счел, что в нормах штата Мичиган нет требования от кандидата на пост президента подтверждать юридически свою квалификацию для занятия должности, говорится в решении. Ранее верховный суд Колорадо постановил отстранить Трампа от процедуры первичных выборов. Основанием для снятия политика с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Иски, требующие отстранить Трампа от выборов на основании той же 14 поправки к конституции, поданы еще в полутора десятках штатов, сообщали ранее СМИ. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
https://ria.ru/20231226/ssha-1918073815.html
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в мире, мичиган, сша, колорадо, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша
В мире, Мичиган, США, Колорадо, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США
Суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз

Верховный суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Верховный суд штата Мичиган отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах, следует из опубликованного решения.
"Мы не считаем, что поставленный вопрос должен рассматриваться нашим судом", - говорится в решении.
Суд посчитал, что госсекретарь штата также не уполномочен исключать кандидатов из выборных процедур. Инстанция также отметила, что "избирательные законы Мичигана отличаются от положений Колорадо существенным образом". В частности, суд счел, что в нормах штата Мичиган нет требования от кандидата на пост президента подтверждать юридически свою квалификацию для занятия должности, говорится в решении.
Ранее верховный суд Колорадо постановил отстранить Трампа от процедуры первичных выборов. Основанием для снятия политика с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Иски, требующие отстранить Трампа от выборов на основании той же 14 поправки к конституции, поданы еще в полутора десятках штатов, сообщали ранее СМИ.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы
26 декабря, 04:00
 
В миреМичиганСШАКолорадоДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США
 
 
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