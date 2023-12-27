https://ria.ru/20231227/tkan-1918358834.html

Ученые Новосибирского госуниверситета разработали самоочищающуюся ткань

Ученые Новосибирского госуниверситета разработали самоочищающуюся ткань - РИА Новости, 27.12.2023

Ученые Новосибирского госуниверситета разработали самоочищающуюся ткань

Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) научились создавать ткани с фотоактивной пропиткой, от которой под воздействием света разрушаются органические... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T07:56

2023-12-27T07:56

2023-12-27T07:56

наука

новосибирский государственный университет

россия

наука

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НОВОСИБИРСК, 27 дек - РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) научились создавать ткани с фотоактивной пропиткой, от которой под воздействием света разрушаются органические вещества и микроорганизмы, уже есть промышленный партнер, сообщили РИА Новости в вузе в среду. "Ученые НГУ запатентовали композицию для создания фотоактивного покрытия на поверхности тканевых материалов путем пропитки специальным составом. Такое покрытие позволяет разрушать химические вещества, а также макромолекулы, включая ДНК и РНК, и инактивировать вирусы и бактерии, попадающие на поверхность ткани", - говорится в сообщении. В университете отметили, что такую ткань можно будет использовать для пошива рабочей одежды медицинских работников, сотрудников лабораторий или пищевых производств. Самоочищающиеся ткани будут обладать более высокой сохранностью и функциональностью в условиях влажного теплого климата, поскольку они в меньшей степени подвержены воздействию сырости, вредоносных грибков и бактерий. "При обработке тканей используется специальный катализатор на основе двуокиси титана. При воздействии света на его поверхности образуются активные окисляющие частицы, и любые органические вещества при взаимодействии с ними разлагаются до углекислого газа и воды, а микроорганизмы и вирусы инактивируются. Таким образом ткань самоочищается", - рассказал директор Научно-образовательного центра Института химических технологий (ИНХИТ) НГУ Денис Козлов. Он пояснил, что ранее подобные фотокатализаторы активировались за счет ультрафиолетового излучения и были малоактивны при видимом свете, однако старший научный сотрудник Центра Дмитрий Селищев в рамках работы над докторской диссертацией разработал составы, способные действовать при видимом свете, даже под лампами дневного освещения в помещениях и под воздействием солнца, так же эффективно, как и при воздействии ультрафиолета. В НГУ отметили, что разработкой уже заинтересовалось московское предприятие - завод "Аэролайф". Производство самоочищающихся тканей они видят перспективным, потому что пропиточный состав с фотокатализатором наносится на ткань равномерно и в оптимальной концентрации, а технология пошива одежды из самоочищающейся ткани проще и дешевле, чем пошив и последующая обработка готового изделия. Кроме того, обработанные пропиткой ткани можно стирать, их свойства от этого не изменятся. "Сейчас, когда возможность многократного использования самоочищающихся тканей подтверждена, мы с индустриальным партнером приступили к подготовительному этапу внедрения нашей разработки в производство. Совершенствуется технология производства, отрабатываются режимы обработки материалов, формируется перечень оборудования, которое необходимо закупить. Мы не сомневаемся, что наша разработка будет востребована на рынке", - добавил Козлов.

https://ria.ru/20231220/nauka-1916765653.html

https://ria.ru/20231214/nauka-1915342872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирский государственный университет, россия, наука