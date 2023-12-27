https://ria.ru/20231227/tischenko-1918530938.html

Тищенко прибыла в ЦИК для подачи документов на участие в выборах

Тищенко прибыла в ЦИК для подачи документов на участие в выборах - РИА Новости, 27.12.2023

Тищенко прибыла в ЦИК для подачи документов на участие в выборах

Политик Александра Тищенко прибыла в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения, передает... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:56

2023-12-27T17:56

2023-12-27T17:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Политик Александра Тищенко прибыла в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в СМИ сообщалось, что за выдвижение Тищенко в кандидаты на пост президента проголосовала инициативная группа избирателей. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918441000.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия