https://ria.ru/20231227/tischenko-1918530938.html
Тищенко прибыла в ЦИК для подачи документов на участие в выборах
Тищенко прибыла в ЦИК для подачи документов на участие в выборах - РИА Новости, 27.12.2023
Тищенко прибыла в ЦИК для подачи документов на участие в выборах
Политик Александра Тищенко прибыла в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения, передает... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:56
2023-12-27T17:56
2023-12-27T17:56
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Политик Александра Тищенко прибыла в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в СМИ сообщалось, что за выдвижение Тищенко в кандидаты на пост президента проголосовала инициативная группа избирателей. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918441000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Тищенко прибыла в ЦИК для подачи документов на участие в выборах
Тищенко прибыла в ЦИК для подачи документов на участие в выборах президента
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Политик Александра Тищенко прибыла в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что за выдвижение Тищенко в кандидаты на пост президента проголосовала инициативная группа избирателей.
Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
Выборы президента России
назначены на 17 марта 2024 года.
Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты