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В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге - РИА Новости, 27.12.2023
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12:09 27.12.2023 (обновлено: 13:34 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/terakt-1918405895.html
В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге
В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге - РИА Новости, 27.12.2023
В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге
Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области, сообщило управление ФСБ по региону. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:09
2023-12-27T13:34
фсб
происшествия
самарская область
куйбышевская железная дорога
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САМАРА, 27 дек — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области, сообщило управление ФСБ по региону."Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин &lt;...&gt; планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги", — говорится в пресс-релизе.В спецслужбе уточнили, что задержанный — сторонник запрещенной организации "Легион "Свобода России"*.Сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии задержали злоумышленника 15 ноября, он арестован.При обыске дома у самарца нашли бутылки с зажигательной смесью, компьютер и мобильные устройства для связи с кураторами и координации действий. На допросе он подтвердил преступные намерения и причастность к запрещенной организации.ФСБ возбудила уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК — приготовление к теракту.В феврале Верховный суд признал "Легион "Свобода России"* террористической организацией и запретил ее. По оценке прокуратуры, эту структуру создали на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916150240.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание сторонника запрещенного в России "Легиона "Свобода России", планировавшего теракт
Теракт на ж/д в Самарской области планировал сторонник запрещенного в России "Легиона "Свобода России".
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фсб, происшествия, самарская область, куйбышевская железная дорога
ФСБ, Происшествия, Самарская область, Куйбышевская железная дорога
В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге

В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге

Читать ria.ru в
САМАРА, 27 дек — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области, сообщило управление ФСБ по региону.
«
"Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин <...> планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги", — говорится в пресс-релизе.
В спецслужбе уточнили, что задержанный — сторонник запрещенной организации "Легион "Свобода России"*.
Сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии задержали злоумышленника 15 ноября, он арестован.
При обыске дома у самарца нашли бутылки с зажигательной смесью, компьютер и мобильные устройства для связи с кураторами и координации действий. На допросе он подтвердил преступные намерения и причастность к запрещенной организации.
ФСБ возбудила уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК — приготовление к теракту.
В феврале Верховный суд признал "Легион "Свобода России"* террористической организацией и запретил ее. По оценке прокуратуры, эту структуру создали на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".
*Запрещенная в России террористическая организация.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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ФСБПроисшествияСамарская областьКуйбышевская железная дорога
 
 
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