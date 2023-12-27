https://ria.ru/20231227/terakt-1918405895.html

В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге

В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге - РИА Новости, 27.12.2023

В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге

Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области, сообщило управление ФСБ по региону. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:09

2023-12-27T12:09

2023-12-27T13:34

фсб

происшествия

самарская область

куйбышевская железная дорога

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САМАРА, 27 дек — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области, сообщило управление ФСБ по региону."Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин <...> планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги", — говорится в пресс-релизе.В спецслужбе уточнили, что задержанный — сторонник запрещенной организации "Легион "Свобода России"*.Сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии задержали злоумышленника 15 ноября, он арестован.При обыске дома у самарца нашли бутылки с зажигательной смесью, компьютер и мобильные устройства для связи с кураторами и координации действий. На допросе он подтвердил преступные намерения и причастность к запрещенной организации.ФСБ возбудила уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК — приготовление к теракту.В феврале Верховный суд признал "Легион "Свобода России"* террористической организацией и запретил ее. По оценке прокуратуры, эту структуру создали на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916150240.html

самарская область

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Задержание сторонника запрещенного в России "Легиона "Свобода России", планировавшего теракт Теракт на ж/д в Самарской области планировал сторонник запрещенного в России "Легиона "Свобода России". 2023-12-27T12:09 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб, происшествия, самарская область, куйбышевская железная дорога