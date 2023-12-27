https://ria.ru/20231227/telegram-1918417533.html

Автор российских телеграм-каналов получил 14 лет за госизмену

Автор российских телеграм-каналов получил 14 лет за госизмену - РИА Новости, 27.12.2023

Автор российских телеграм-каналов получил 14 лет за госизмену

Второй западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии автора нескольких телеграм-каналов Феликса Елисеева за государственную измену и публичные... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:44

2023-12-27T12:44

2023-12-27T12:44

происшествия

telegram (приложение)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии автора нескольких телеграм-каналов Феликса Елисеева за государственную измену и публичные призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в суде в среду. "Елисееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет", - рассказал собеседник агентства. Фабула уголовного дела не раскрывается из-за грифа секретности. Молодой человек был автором каналов "Она развалилась" (19 тысяч подписчиков) и "Калхозное безумие" (менее тысячи подписчиков), вёл их под псевдонимом "Румата Эсторский".

https://ria.ru/20230901/kurshin-1893604144.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, telegram (приложение)