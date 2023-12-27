https://ria.ru/20231227/telegram-1918417533.html
Автор российских телеграм-каналов получил 14 лет за госизмену
Автор российских телеграм-каналов получил 14 лет за госизмену - РИА Новости, 27.12.2023
Автор российских телеграм-каналов получил 14 лет за госизмену
Второй западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии автора нескольких телеграм-каналов Феликса Елисеева за государственную измену и публичные... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:44
2023-12-27T12:44
2023-12-27T12:44
происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии автора нескольких телеграм-каналов Феликса Елисеева за государственную измену и публичные призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в суде в среду. "Елисееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет", - рассказал собеседник агентства. Фабула уголовного дела не раскрывается из-за грифа секретности. Молодой человек был автором каналов "Она развалилась" (19 тысяч подписчиков) и "Калхозное безумие" (менее тысячи подписчиков), вёл их под псевдонимом "Румата Эсторский".
https://ria.ru/20230901/kurshin-1893604144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, telegram (приложение)
Происшествия, Telegram (приложение)
Автор российских телеграм-каналов получил 14 лет за госизмену
Военный суд приговорил телеграм-блогера Феликса Елисеева к 14 годам за госизмену
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии автора нескольких телеграм-каналов Феликса Елисеева за государственную измену и публичные призывы к терроризму, сообщили РИА Новости в суде в среду.
"Елисееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет", - рассказал собеседник агентства. Фабула уголовного дела не раскрывается из-за грифа секретности.
Молодой человек был автором каналов "Она развалилась" (19 тысяч подписчиков) и "Калхозное безумие" (менее тысячи подписчиков), вёл их под псевдонимом "Румата Эсторский".
Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС